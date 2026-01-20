宜市新興路大坪數法拍華廈釋出 宜蘭分署26日帶看體驗

宜蘭分署即將法拍新興路市中心的大坪數住宅。（宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

想住便宜又位在市中心的大地坪住家嗎，不妨前往看屋，有機會把大宅買回家。宜蘭地方法院宜蘭分署將於二十六日舉辦「法拍空屋帶看」活動，釋出位於宜蘭市新興路二一二號三樓的電梯華廈標的，歡迎民眾前往參與、實地瞭解屋況。

此次帶看活動訂於一月二十六日也就是周一上午九點半，在標的物一樓大門口集合。參加者於現場完成姓名、地址與聯絡電話登錄後，將由書記官統一帶領入內查看，協助有意投標者掌握實際狀況，降低購買疑慮。本次拍賣物件位於中山路三段與新興路交會區域，鄰近東門夜市、佛光山蘭陽別院及力行國小及宜蘭國中，交通動線佳、生活機能成熟，更特別的是兩戶打成一戶的大坪住住宅。法拍的華廈大樓於八十年十二月落成，不含公設約七十九坪，曾作為老人長照中心使用，停業多年，目前無人居住，並附大門鑰匙一把，拍定後可直接點交。

看完屋況後將二月三日星期三下午三點舉辦第二次拍賣，地點在宜蘭分署（宜蘭市中山路二段二六一號）舉行，底價只要一千二百萬元，換算每坪約十五萬餘元，具市場吸引力，也非常搶手，有意參與者可洽分署承辦人員瞭解更多資訊。