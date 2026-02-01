宜市春節街景點燈 閃亮亮

迎接嶄新春節時光，宜蘭市公所特別策劃以「蘭城迎春馬年福安」為主題，分別於「宜蘭市中山公園」與「宜蘭橋」妝點城市街景，宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同啟動正式點燈。



（圖：宜蘭市公所提供）

（圖：宜蘭市公所提供）

迎接嶄新春節時光，宜蘭市公所特別策劃以「蘭城迎春馬年福安」為主題，分別於「宜蘭市中山公園」與「宜蘭橋」妝點城市街景，一月三十一日晚間在宜蘭市長陳美玲、市代會主席吳建基及參與貴賓代理縣長林茂盛、 立委吳宗憲、縣議會議長張勝德及多位市代與里長共同啟動正式點燈，現場安排火舞表演及煙火秀，吸引上千民眾駐足觀賞。燈節將展出至三月八日止，亮麗展開傳統與創新交會的主題光雕燈飾展演，活動期間假日更安排市集及表演節目！

宜蘭市長陳美玲表示，新春將至，宜蘭市公所以「蘭城迎春、馬年福安」為主題為舊城張燈結綵，歡迎全國好朋友春節期間來宜蘭市，賞燈、品美食、享旅遊，體驗這片風光明媚與純樸人文所交織出的璀璨魅力，追尋濃厚的春節氛圍與傳統文化元素的中山公園美麗燈飾，感受宜蘭河之美，讓燈飾輝映出的吉祥與福氣，為新年的肇始增添無限的美好祝福。

「蘭城迎春馬年福安」宜蘭市春節街景點燈儀式於一月三十一日晚上七點在宜蘭市崇聖街中山公園牌樓旁隆重登場，點燈儀式特別編創儀式流程，並以「焰影傳藝」和「璀璨蘭夜」為二大演繹主題為訴求，彰顯節慶氛圍與城市精神的雙重意象。

活動首先由新世代國民兄妹唱跳組合 IVAN & ANITA 帶來活力演出，動感歌舞為現場注入熱鬧歡騰的節慶氣氛。隨後登場的「焰影傳藝」由法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅領軍之「即將成真火舞團」，以「武俠為魂、百戲為骨」為創作理念精心編創「神劍百藝」舞劇。

中山公園主燈區延伸至市民之森為此次燈節主要場地，以遊樂園為發想，打造適合親子共遊之場域，更融入互動性設計，讓民眾可以穿梭其中，並特別邀請宜蘭國小、中山國小和光復國小參與此次春節街景燈籠彩繪。