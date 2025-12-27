宜市神農商圈出現攝狼 嫌犯到案說明警方告誡

宜蘭市神農商圈出現攝狼，警方調閱監視器畫面以車追人，迅速掌握二十三歲男子身分通知到案，依跟蹤騷擾防制法先開立告誡書，遏止再犯。（宜蘭警分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市神農商圈近日出現一名行跡脆異男子，多次跟蹤尾隨女性，甚至進入電梯及工作場所，引發當地女性恐慌，發網求助，並提醒民眾小心這名「跟騷怪客」。警方發現後主動偵辦，約談男子到案說明，因跟騷對象不只一人，依跟蹤騷擾防制法先開立告誡書，遏止再犯。

女網友發文指出，宜蘭神農商圈那一帶，有一個騎銀色機車的男騎士，會跟蹤騎機車的女生，請大家注意，已經多人被他跟蹤，比對照片是同一人！

另有網友也貼文，徒步走在商圈被這男子偷拍屁股，還跟進公司內上前搭話「這裡是在幹嘛的？」走了更騎來看車牌，行徑相當詭異。

宜蘭警分局發現後主動偵辦，調閱監視器畫面以車追人，迅速掌握二十三歲男子身分通知到案，發現該名男子曾因違反跟騷法被宜蘭地方法院判處拘役四十天，因已構成跟蹤騷擾行為，先對男子開立書面告誡行政處分，二年內再犯，可依法進入保護令或刑事追訴程序。