宜市表揚調解績優人員 陳美玲感謝辛勞

▲宜蘭市調解績優人員表揚大會，耐心、用心、鄉親攏放心。宜蘭市長陳美玲親自頒發獎狀表彰績優人員。榮獲「協同調解」績優市長獎者，宜蘭縣議會縣議員林錫明受獎。（圖：宜蘭市公所提供）

宜蘭市「一一三年度調解績優人員市長獎表揚大會」日昨在宜蘭市社福大樓六樓舉辦，由市長陳美玲親自頒發獎狀表彰績優人員，感謝調解委員們處理民眾及地方紛爭的辛勞，並感謝協同調解人員及宜蘭市民代表會的熱心協助及轉介。去年一一三年度宜蘭市受理調解件數合計為四二七件，調解成立件數為四○七件，成立率高達百分之九十五點三，調解績效卓著，有目共賭。

宜蘭市長陳美玲表示，調解是鄰里市民化解紛爭最簡便、重要的機制，宜蘭市調解委員會調解成立件數屢創新高，已是獲獎常勝軍，連年一○九年、一一○年、一一一年、一一二年榮獲法務部中央評比全宜蘭縣第一名，相當不容易，期勉委員繼續用其專業及耐心為市民們服務，市公所也將持續支持並精進調解工作，對於得獎人士不辭辛勞與不求回報的服務精神，致上最高的敬意與感謝。

此次榮獲「獨任調解」績優市長獎者，包含陳銘煜調解主席在內之全體委員，江金元、江愉鈞、吳聰德、林季樺、林讚生、陳旺誠、郭成呈、郭寶簧、曾南國、彭換福等共十一人；榮獲「協同調解」績優市長獎者，有宜蘭縣議會縣議員林錫明等四人；「轉介調解」績優市長獎者，則由宜蘭市民代表會獲得該獎項殊榮。

此外，一一三年度宜蘭市調解委員會江金元委員、江愉鈞委員、吳聰德委員、林讚生委員、陳旺誠委員、曾南國委員、林季樺委員、郭成呈委員等，高達八位調解委員，調解成立件數超過四十件，獲頒宜蘭縣績優調解人員縣長獎，是宜蘭十二鄉鎮市獲獎人數最多的調解會，成果亮眼；林錫明議員、林承蔡代表、鄭吳阿霞代表、林柏男代表都是宜蘭市調解會協同調解大將，數度獲得宜蘭市績優調解有功人員市長獎，他們長期為民眾排難解紛，深獲市民肯定。

同時，宜蘭市民代表會亦十分注重轉介並協助該會調解，讓宜蘭市調解委員會調解更行順暢、成功。