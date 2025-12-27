宜市跨年晚會卡司調整 將邀陳芳語演出

宜蘭市公所將於十二月三十一日晚上舉辦《二○二六璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會卡司於昨（廿七）日宣布調整公告：晚會原定由王ADEN演出部分，公所已洽請廠商安排邀請陳芳語（Kimberley）演出。

近年來，陳芳語持續突破自我，音樂風格橫跨流行、嘻哈、R&B等多元曲風，展現成熟且具個人特色的創作能量。無論抒情或節奏作品，皆以穩定且具爆發力的唱功著稱，舞台表現深受年輕世代與樂迷肯定，為華語樂壇少數兼具市場影響力與音樂實力的全方位歌手。

陳芳語於澳洲墨爾本出生成長，曾參與《超級星光大道》等歌唱選秀節目，為華語樂壇備受矚目的實力派歌手。其首張同名專輯《Kimberley》代表作〈愛你〉在YouTube點閱率突破一點二億次，成為跨世代傳唱的經典作品。