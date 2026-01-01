宜市跨年晚會 人山人海

宜蘭市公所主辦的《二○二六璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會，代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲現場湧入超過二萬名的民眾瘋跨年，整座公園人山人海，尖叫聲與音樂聲響徹蘭城夜空，共同迎接二○二六年的到來。（圖：宜蘭市公所提供）

二○二五年最後一夜，宜蘭運動公園熱力噴發！由宜蘭市公所主辦的《二○二六璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會於十二月三十一日晚盛大登場，晚會卡司陣容非常強大，現場湧入超過二萬名的民眾瘋跨年，整座公園人山人海，尖叫聲與音樂聲響徹蘭城夜空，共同迎接二○二六年的到來。宜蘭市長陳美玲、代理縣長林茂盛、林姿妙縣長、市代會主席吳建基、國民黨立委吳宗憲、立委陳俊宇等人共同出席。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市跨年晚會已躋身全臺指標跨年活動之列，星光熠熠大咖雲集，現場美食市集與特色攤車亦是大排長龍，蘭城的熱情完全沸騰！我們特別邀請超豪華卡司，就是為了讓宜蘭鄉親在家門口就能享受最頂級的視聽饗宴，看到市民揮舞著手指雷射燈宛若銀河，在璀璨煙火與二萬人齊聲倒數中，正式邁入幸福的二○二六年，這份幸福感就是我們送給市民最好的新年禮物！

晚會由「全能男神」JR紀言愷與「喜劇甜心」阿喜聯手主持，兩人絕佳的默契與幽默火花，讓現場笑聲與尖叫聲不斷，並由新世代「嘻哈男神」○SN高爾宣率先登台，他以強大的舞台氣場與節奏感十足的重低音，瞬間「引爆」現場氛圍，粉絲隨著饒舌節奏跳動，將晚會熱度直接推向首波高潮.在最後一刻加入宜蘭市跨年晚會的「實力女聲小天后」Kimberley陳芳語，被讚為神救援，以一身亮眼造型登場，展現極具穿透力的嗓音與迷人舞台魅力，不僅帶來多首傳唱度極高的金曲，更以動感十足的演出「撩動」全場觀眾心弦。

而此次晚會最具話題性的，莫過於兩大頂尖天后選擇在宜蘭市「獨家」開嗓，「雙語金曲歌后」彭佳慧展現實力派歌后的唱功，以撫慰人心的靈魂唱腔，將跨年夜妝點得溫馨動人，「國民天后」徐懷鈺則以經典神曲與勁歌熱舞，帶領全場兩萬人進行大合唱，這場全台唯一的限定演出，讓宜蘭市跨年晚會成為全台灣跨年地圖中最閃耀的焦點。