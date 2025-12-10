宜市都計第11號計畫道路 動土

地方引頸期盼的宜蘭市都市計畫第十一號道路於昨（十）日舉辦動土典禮，現場嘉賓雲集，一同見證這項重要交通建設的啟動。十一號道路為宜蘭市東區之南北向道路，開闢長度約四三○公尺，寬度二十公尺，南北向分別連接東港路二段及校舍路，皆為東西向交通要道，往西可至宜蘭市中心，往東可通往台九線、國道五號及壯圍地區。宜蘭市都市計畫第十一號計畫道路開闢工程動土典禮，由宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同主持，縣府秘書長吳志宏、內政部國土管理署總工程司游源順、立委陳俊宇、前立委陳琬惠、縣議會議長張勝德、縣議員林岳賢、林錫明、林麗及多位市代及里長共襄盛會。

宜蘭市都市計畫第十一號計畫道路開闢工程動土典禮由宜蘭市洪興醒獅團以「獅舞吉祥，動土大吉」祈祝工程順利，宜蘭市長陳美玲、市代會代理主席吳建基共同主持。緊接著進行上香祈福儀式，祈祝工程順利。

市長陳美玲表示：十一號計畫道路能夠順利開闢，要特別感謝立法院前院長游錫?在任期間的鼎力支持，同時也感謝立委、縣議員、全體市民代表的積極協助與持續關注，隨著宜蘭轉運站於一一二年十月啟用及宜蘭地區健康休閒專用區整體開發公共設施工程於一一二年五月完工，包含完成站前十號道路、民權路、站前廣場，十一號道路開闢後將打通東區交通任督二脈，讓市民感受宜居城市之安全、便捷感，讓宜蘭市的交通路網更趨完善，共同邁向幸福宜市的願景。市長陳美玲期許帶動東區發展讓整個南北向交通非常好也非常有幫助，大家攜手合作，交通更升級。

市代會代理主席吳建基表示，十一號計畫道路開闢，讓宜蘭市多一條道路產生，對東區非常重要，縣政府補助四千萬元，希望讓宜蘭市有更多建設來共同努力。

立委陳俊宇表示，十一號道路的爭取歷任三位內政部長，中央與地方同心努力，打通對東區任督二脈的關鍵，帶動交通、醫療、教育與文化的重要據點。

前立委陳琬惠表示，如果我簡單講兩件事情，這件事情可以開通，最開心的一定是美玲姐，因為她真的從一上任之後，這個很念茲在茲件事情。記得那時候剛好是立委任內，美玲姐除了去立法院拜會，一直跟我講這件事情喔，所以在這邊除了要謝謝美玲姐要求經費的精神，這個很重要。