宜市鄂王社區推寶馬獻瑞春聯

▲懷念彩繪國寶大師曾水源，宜蘭市鄂王社區推出馬年年畫「寶馬獻瑞」春聯發送，宜蘭市長陳美玲出席，共同亮相。（記者董秀雲攝）

宜蘭舊城歷史文化豐富，人文薈萃，眾多重要之歷史文化人才聚集，帶動舊城文化產業與歷史特色。宜蘭市鄂王社區長年耕耘在地文化，今年適逢丙午馬年，特地將宜蘭重要已故國寶彩繪畫師曾水源大師遺作「八駿圖」印成年畫，由彰師大陳世強教授設計，將曾水源生前畫作「祈求吉慶」「合境平安」八幅彩繪結合而成，於昨（五）日推出馬年年畫「寶馬獻瑞」春聯，宜蘭市長陳美玲、佛光大學名譽教授陳進傳、財團法人鑑潮堂文化基金會董事長陳文隆、宜蘭縣長參選人林國漳、縣議員林麗、林錫明、縣議員參選人游國連、新民里長周玉英、文史工作者楊晉平老師等齊聚楊土芳紀念林園共同亮相。曾家是宜蘭重要彩繪家族，以流傳第四代人，宜蘭縣境內重要廟宇彩繪均為曾家所繪，是宜蘭舊城重要之文化資產。眾人齊喊「寶馬獻瑞」合境平安讚！

彰師大陳世強教授指出:整個宜蘭城幾乎都呼吸在歷史文化中，承先啟後，繼往開來，讓我們一起發現並推展其中的珍貴價值。也因為十二年前曾老和其他藝師的協助下，二○一三年鄂王社區榮獲聯合國宜居城市競賽藝術文化遺產獎首獎之殊榮，為了感謝曾水源對地方的遺愛付出，今年特地印此年畫之茲感念。陳世強教授強調，八匹駿馬各種寶物為宜蘭市祈福，有「祈求吉慶，合境平安。」意涵。

發起人宜蘭市西門里長林銘信說:曾水源的作品如同寶藏一般，就像祥瑞寶馬，為大家帶來吉慶平安。年畫是由林銘信里長自費印贈，限量五○○張免費發送，歡迎大家到楊士芳紀念林園免費索取。

宜蘭市長陳美玲表示，二○一二年「曾水源的彩繪人生」出版，今年適逢馬年透過陳世強教授以「八駿圖」印成年畫，也有駿馬迎春的意義，對於廟宇彩繪發揚光大，能夠傳承，鄂王社區的歷史文物，能夠飲水思源，文化傳承最重要。