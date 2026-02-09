宜市長赴市幼發紅包 冬山鄉「神馬龍舞」福氣滿滿

宜蘭市與冬山鄉公所於農曆新年分別辦理幼兒園「神馬龍舞」活動，冬山鄉延續多年台灣特有傳統辦桌文化的特色「圍爐宴」。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆新年將至，宜蘭市立幼兒園九日舉辦「新春發乖寶寶紅包」活動，市長陳美玲來到校園發送市公所特別設計的馬年紀念紅包；冬山鄉公所則為鄉立幼兒園特別規劃「神馬龍舞」送福來暨年貨大街系列活動，鄉長林峻輔表示，讓幼兒體驗春節文化內涵、認識農曆新年的習俗及感受節慶和樂融融的氛圍。

宜蘭市長陳美玲與孩子們一同迎接新春，為幼兒送上平安、健康與快樂成長的祝福，現場洋溢溫馨又熱鬧的年節氣氛。

此次活動以「年貨大街」為主軸，孩子們將課堂中學習到的春節習俗化為實際體驗，透過攤位叫賣與互動遊戲，認識各式年貨與其象徵意義，包括象徵發財的發糕、祈求健康長壽的紅龜粿，以及代表「吉利旺來」的橘子等，現場也設有「食來運轉」吉祥話轉轉樂，讓大小朋友在歡笑中感受滿滿年味，提前開心過好年。

冬山鄉立幼兒園的「神馬龍舞」送福來暨年貨大街系列活動，由祥獅獻瑞迎財神、福馬呈祥迎新歲揭開序幕，同時由鄉長、長官們一路牽馬乘載希望送祝福至園區，象徵馬年「神馬龍賀」、「神馬龍舞」、「福氣滿滿」。

幼兒們更運用多元素材，手創滿滿系列春節活動如：金馬揮毫送福、福袋馬上中及手創各式吉祥擺飾，讓孩子感受到濃郁的中國傳統文化特色。活動亮點更為幼兒園延續多年台灣特有傳統辦桌文化的特色「圍爐宴」，席開三十五圓桌結合在地台味美食，百人共饗團圓與歡樂，團聚時所散發的歡樂及領到紅包壓歲錢的燦笑。