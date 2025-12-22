宜市 林智勇詐保解職 吳建基接市代會主席

宜蘭市民代表會主席22日補選，由副主席吳建基勝出當選。（吳佩蓉攝）

宜蘭市民代表會5連霸主席林智勇利用市代會公務車，製造假車禍詐保140萬元，經一審判刑4年6月、褫奪公權3年，二審維持原判，最高法院今年11月駁回上訴定讞，依法遭解職。市代會22日補選，由副主席吳建基以12票當選主席，明年選舉恐怕也因此有變化。

無黨籍的林智勇出身宜蘭政治世家，伯父林榮星曾任2屆宜蘭縣議會議長，父親林李榮華也當過縣議員，林智勇32歲當選宜蘭市代會主席，連續稱霸5屆掌舵將近20年，假車禍案判刑定讞後被解職。

林智勇民國108年6月17日開跑車自撞電線杆與護欄，因車體險不理賠，指使公務車司機與助理製造後撞假象企圖詐保，警方調查後發現作案手法，林、司機與助理分別依利用職務機會詐取財物未遂罪判刑，褫奪公權。

林智勇二審否認利用職務詐取財物，但合議庭仍維持刑度不變，最高法院認定原判決合法，今年11月駁回上訴，全案定讞。林智勇因此喪失代表資格，無法競選公職，其餘採購弊案與借牌投標等案件仍持續審理。

昨代表會主席補選，15席代表採記名投票，由資深代表林飛身主持議事，市公所主管列席觀禮，改選過程平順，無黨籍副主席吳建基以12票擊敗國民黨籍代表林飛身的3票，順利當選新任主席，任期至明年12月25日，市長陳美玲也送上祝賀紅榜。

63歲吳建基曾任2屆宜蘭市南橋里長、4屆市民代表，去年12月起代理主席職務，他表示，將秉持依法監督與透明原則，與全體代表共同推動市政、監督市公所施政並服務市民，讓宜蘭市代會回歸正軌。