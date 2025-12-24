宜得利旗下似鳥獎學金頒獎 高科大獲頒金額突破百萬

日本宜得利家居（NITORI）旗下的「似鳥國際獎學財團」今(廿四)日前往國立高雄科技大學應用日語系頒發今年度獎學金，自二○二一年起似鳥獎學金已連續捐贈高科大應日系五年時間，從過往每年六十萬元的規模，至今年一舉突破百萬，獲獎學生增加為十人。(見圖)

高科大應日系主任黃愛玲表示，應日系積極與日本姊妹校及企業交流互動，並且積極協助學生赴日交換、參與海外實習，學生的國際競爭力以及在當地的努力，深獲日本頂尖企業的肯定；今年是似鳥國際獎學財團成立二十週年，迄今已資助四十七個國家、累計一萬零七百三十二名學生，總金額高達五十.四億日圓。

似鳥獎學金屬「無需償還」的給付型獎學金，資助有志於日本研究的優秀學生，似鳥獎學金代表指出，考量高科大應日系推動國際交流不遺餘力，因此今年決定加碼支持，協助更多學生成長。

獲獎學生代表鄭名淇同學感性分享，非常榮幸獲得似鳥國際獎學財團的肯定，這份殊榮對我而言是極大的鼓舞。我將妥善運用這筆資源，深耕日語與專業口譯領域，並積極投身台日交流活動。透過實踐，我不僅要跨越文化隔閡、克服自身不足，更期許自己未來能發揮所長，成為台日之間堅實的溝通橋樑。

今年似鳥獎學金獲獎名單包括鄭名淇、黃翰瑜、林沛穎、鄭旻欣、鄭昕、陳富菁、朱宏哲、張家祥、黃仲睿、陳紀慈等共十人，獲獎學生均表示將運用這筆獎學金，投入語言檢定、赴日研究及厚植專業能力，實踐「為社會貢獻心力」的財團精神。