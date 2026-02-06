宜昌社區圍爐 弱勢家庭安心過年

提前圍爐的場景，花蓮吉安鄉、宜昌社區關懷據點，疼惜這裡的老寶貝，慈濟志工準備了歐式蔬食自助吧，跟長輩們歲末圍爐，藝聯會的志工，帶來多項表演節目，現場充滿熱鬧的過節氣氛。

「甜蜜蜜 你笑得甜蜜蜜。」

懷舊金曲一首接著一首，長輩們打節拍，一起跟著唱，開心，全寫在臉上。慈濟志工蘇聖智：「我想說 唱一些老歌，可以讓他們回憶，他們以前年少時候的歌曲，一方面就是 也讓他們心裡開心，更希望他們就是說，能夠來到這個地方學習，然後能夠促進他們，每天都能夠來這裡運動。」

這是花蓮吉安鄉宜昌社區關懷據點，農曆年前最後一場聚會，也是慈濟第一次在這裡舉辦歲末圍爐，志工特別準備蔬食自助吧，一道道料理，色香味俱全，讓人食指大動。社區長者陳美玲：「今天菜色太豐富了，每一道都很好吃。」

社區長者湯松子：「非常棒，很少吃到這麼多樣化的餐食。」

慈濟志工沈秀華：「現在的大環境，整個全球的氣候，其實真的很極端，那我們也希望藉由這個VO2(蔬食)的餐，然後能夠跟他們老人家講，除了是素食以外，健康也可以同時讓大家知道，環境的重要。」

「這禮物 祝你身體健康 萬事如意。」

把握相聚時光，為彼此祝福，也相約年後再回到這裡，團聚上課。

