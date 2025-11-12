宜暴雨淹水！ 民眾帶「泳圈」救友 路上再救援嬤

宜蘭縣 / 綜合報導

受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨(11)日大雨下不停，多處傳出淹水災情，有一群民眾PO文表示，到民宿遊玩，但因為道路嚴重積淹水，導致朋友外出採買物資，受困在半路上，原本一行人帶著游泳圈出發救援，結果在路上遇到一名阿公出聲求助，因為水勢過高，加上阿媽行動不便，上不了2樓避難，這群無名英雄見狀，二話不說協助救援，最後也釣出家屬在底下暖心回覆表達感謝。

男子裸著上身，泡在水中腳踢水花，後方還有另一名男子冒著大雨，套著游泳圈緩慢邁開腳步，在道路上涉水行走，但他們可不是要出去玩，而是...多位男子受到呼喚，此刻已經到達目的地，因為大雨下不停，造成水勢過高宣洩不及，路面上已經嚴重積淹水，甚至全都灌進住戶家裡，但他們不畏懼前方阻礙眼神堅定，準備啟動救援。

廣告 廣告

積淹水雨聲，淹水災情發生在宜蘭縣，受到鳳凰颱風影響，導致這幾天降下致災性的大雨，有民眾PO文說，原本和一群朋友，相約到宜蘭的民宿玩，其中有一位友人，外出幫忙採買物資，結果在回程，因為道路嚴重積水無法動彈，一行人見狀，就帶著游泳圈出發援助。

沒想到在返途的過程中，他們經過一處民宅，一位阿公出聲求助，因為水不斷灌進民宅，但是阿嬤行動不便，沒有辦法自行上樓，只能請這群年輕人幫忙，壯丁們接到任務，行動刻不容緩，一邊小心翼翼合力抬著阿媽，一邊注意腳下的階梯，最後順利完成任務，安全把阿媽帶上二樓房間。

貼文一出立即引起熱議，留言區也釣出阿嬤的家屬，對這群民眾表達感謝，在暴雨中這群無名英雄沒有披風，只有一顆願意伸出援手的心，讓淹水災情多一分溫暖人情味。

原始連結







更多華視新聞報導

鳳凰颱風重創菲律賓中部 海岸邊柏油路碎成塊

颱風來襲暴雨狂炸蘇澳 對外道路成汪洋一片

鳳凰雨襲宜蘭「溪水暴漲」！ 河濱停車場多車慘泡水

