宜林保署推動水筆仔循環經濟山林製造系列

▲水筆仔系列綠色產品。（圖：林保署宜蘭分署提供）

水筆仔為淡水紅樹林生態系中最主要的樹種，不僅在河口溼地中扮演穩定地形、維持生物多樣性的重要角色，同時也兼具環境教育與地方特色產值。林業及自然保育署宜蘭分署近年以循環經濟與零廢棄思維出發，透過產官合作模式，攜手RE-WOOD木酢達人，共同研發「山林製造」品牌系列之水筆仔資材衍生產品，將疏伐後原本未再利用的自然資源，轉化為貼近日常生活的綠色用品。

此系列「山林製造」水筆仔產品即日起已於台北的紅樹林自然保留區之紅樹林生態教育館上架販售，歡迎民眾前往參觀選購；同時亦於宜蘭分署所轄各育樂場域販賣部同步上架，包括太平山國家森林遊樂區及羅東林業文化園區，讓民眾在親近山林與自然的同時，也能以實際行動支持循環經濟與綠色產業發展。

宜蘭分署表示，未來將持續推動森林資源永續利用，透過跨域合作，讓林木經營不僅降低對生態環境的衝擊，更能創造自然共生、地方共好與循環經濟的多元價值。

此次推出的水筆仔系列產品，包含水筆仔洗手慕斯、水筆仔洗碗慕斯及水筆仔小黑蚊防蚊液，皆以水筆仔炭化後所萃取之木酢液作為基礎原料，搭配溫和草本配方與天然精油萃取，不添加人工香精、成分單純、性質溫和，兼顧清潔、防護與肌膚友善，讓消費者在日常使用上更加安心，同時降低對環境的負擔。其中，水筆仔小黑蚊防蚊液以天然精油調配，可有效防治小黑蚊及埃及斑蚊，防蚊效果媲美敵避DEET，並具備約四小時長效防護力，提供戶外活動與日常生活中更安心、友善的防蚊選擇。

紅樹林生態系對於河口穩定、生物多樣性維持及溼地生物棲息具有關鍵功能，同時也是許多候鳥遷徙的重要中繼站。淡水河河口地區過去居民的生活與水筆仔密不可分，曾廣泛應用於漁業、養殖、建築及薪炭用途。然而隨著生活型態改變，水筆仔逐漸淡出民眾日常。近年因防洪需求，每年進行水筆仔疏伐作業，宜蘭分署進一步思考如何透過再利用方式，讓自然資源重新回到生活場域，並喚起社會大眾對環境保育與永續發展的重視。