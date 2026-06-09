宜檢察官葉怡材獲政院表揚安居緝毒專案有功人員
▲宜蘭地檢署葉怡材檢察官起訴依托咪酯製造工廠及販賣藥頭榮獲行政院表揚安居緝毒專案有功人員。（圖：宜蘭地檢署提供）
宜蘭地檢署葉怡材檢察官日前指揮警方破獲起訴轄內第二級毒品依托咪酯製造工廠，查獲大量查獲第二級毒品異丙帕酯(依托咪脂類物質)，於今（九） 日在行政院安居緝毒專案暨重大緝毒案件成果發布記者會獲表揚安居緝毒專案有功人員。
宜蘭地檢署後續具體作為指出：邇來毒駕案件頻傳，使無辜民眾遭受傷亡，該署將依照法務部及臺灣高等檢察署指示，對此類案件將持續依法從嚴偵辦，具體求處重刑，絕不寬貸，並與司法警察機關密切合作，落實執法、強化防制，嚴防毒駕危害，守護國人交通安全與社會安寧。
偵辦緣起：宜蘭地檢署接獲宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊提報，下稱宜蘭縣刑大之情資，指出有不法人士在宜蘭市租借套房進行販毒，立刻指派檢察官葉怡材指揮宜蘭縣刑大成立專案小組全力偵辦，經積極佈線跟監，認時機成熟，立刻向法院聲請搜索票獲准，並於一一五年三月十八日同步搜索被告呂男等三人共六處處所，在被告呂男租用之套房內扣得製造加工之依托咪酯及存放毒品原料、成品、燒杯等器具，查獲第二級毒品異丙帕酯七十四罐依托咪脂類物質、總毛重：七九二五公克、第二級毒品依托咪酯調和成品煙油五罐總毛重：四二一點三一公克、大量混合用化學原料、分裝設備及空煙彈及燒杯等器具。專案小組當場拘捕被告呂男、何男等人，經檢察官訊問後，聲請羈押禁見被告呂男獲准。
簡易起訴犯罪事實：被告呂男於一一五年三月初，在桃園市中壢區某酒店先花費新臺幣五十萬元購得大量異丙帕酯原油八十瓶後，再於購物網站、五金行購入化學原料及所需之容器、器具，於一一五年三月十六日某時許起，在租屋處將上述異丙帕酯原油與化學原料依比例混合、加熱、秤重，再將成品裝進空分裝瓶而製成依托咪酯調和煙油。準備對外高價販售以獲取暴利。另被告何男則於一一五年二月八日凌晨四時四十八分，於宜蘭縣宜蘭市慈安路其住處樓下，將含有第二級毒品依托咪酯之煙彈二ml，以一千元之價格，販售予他人牟利。
起訴法條：被告呂男涉犯毒品危害防制條例第4條第2項製造第二級毒品罪嫌；被告何男則涉犯同條例第4條第2項販賣第二級毒品罪嫌。具體求刑理由：審酌現今社會依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）氾濫，施用方式大都是將依托咪酯煙油置入電子煙座施用，難以從施用外觀判斷究竟是否為一般電子煙或是依托咪酯電子煙，管制極為不易且價格便宜，流通性恐遠大於海洛因、甲基安非他命，因施用依托咪酯而衍生之毒駕案件頻傳且死傷嚴重，對社會大眾造成巨大危害，是無論是製造或販賣依托咪酯均不容寬貸。另被告何姓因於五年內故意再犯本件同罪質之毒品危害防制條例案件，有依累犯加重其刑之必要。爰具體求處被告何男有期徒刑十一年，被告呂男有期徒刑十五年，以彰法治。
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