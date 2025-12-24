宜檢成立應變小組 強化反恐與隨機暴力防制

宜蘭地檢署在張文隨機殺人後召開反恐會議。（宜蘭地檢署提供）

記者張正量／宜蘭報導

受到台北車站發生隨機殺人影響，為遏止模仿性無差別攻擊事件，宜蘭地檢署依循法務部及臺灣高等檢察署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，統籌規劃反恐及隨機暴力防制作為，強化跨機關橫向聯繫。

宜蘭地檢署二十三日由王以文檢察長親率應變小組，邀集警政及調查機關代表，前往宜蘭縣政府警察局召開「重大隨機暴力事件防制暨反恐聯繫會議」，針對近期轄內各項節慶及跨年活動安全維護進行盤點，並就即時通報、迅速偵處及跨機關協調機制進行研商，期建構多層次安全防護網絡，確保民眾生命與公共安全。

王以文指示，針對轄內可能影響治安之偏激或極端言論團體與個人，應加強情資蒐報與即時通報，以利統籌掌握、迅速因應。宜蘭縣政府政風處亦表示，將強化重大活動場地巡檢，並與地檢署密切合作，避免成為治安防護漏洞。王以文檢察長另率應變小組及政風室主管，拜會宜蘭縣政府政風處，建立雙方聯繫窗口，並就潛在治安風險進行會商。

宜蘭地檢署強調，對於任何破壞社會秩序之不法行為，必將依法嚴辦，持續守護社會安定。