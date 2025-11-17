宜檢掃蕩跨國人口販運應召集團 溯源揪出礁溪鄉代張景程收賄護航 追加起訴4人

宜蘭地檢掃蕩跨國人口販運應召集團，溯源揪出礁溪鄉民代表張景程收賄護航，再追加起訴四人。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭地檢掃蕩跨國人口販運應召集團，溯源揪出礁溪鄉民代表張景程收賄護航，再追加起訴四人。（記者董秀雲攝）

宜蘭地檢署偵辦跨國人口販運應召集團案再有重大進展。檢方向上溯源後，查出礁溪鄉民代表張景程涉嫌收受賄賂、護航應召集團規避查緝，並於十一月十日追加偵結，依《貪污治罪條例》及《刑法》相關罪嫌，對張男及三名涉案業者共四人提起公訴。

宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜日前指揮宜蘭縣政府警察局、礁溪分局及移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊、中區事務大隊彰化縣專勤隊，成功破獲越南裔臺籍陳姓主嫌在宜蘭縣礁溪鄉瑞○飯店經營之跨國人口販運應召集團，該案已於一一四年九月廿四日偵結，依違反人口販運防制法等罪嫌提起公訴。

檢察官其後鍥而不捨，持續向上溯源，並再指揮法務部調查局新北市調查處查出礁溪鄉民代表張景程涉嫌收受賄賂，掩護應召集團經營。經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。該案於十一月十日再度偵結，認張景程收賄事證具體明確，涉犯《貪污治罪條例》之公務員對於違背職務行為收受賄賂及《刑法》之容留、媒介性交易等罪嫌；陳姓、游姓及張姓應召集團業者亦均涉犯《貪污治罪條例》之對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，依法追加起訴張景程及業者共四人。

追加起訴書指出，張景程仗勢其鄉民代表身分，與警政人員往來密切，藉機協助應召業者探詢警方臨檢、查緝等動向，使應召集團得以規避查察。應召業者為酬謝張景程，提供瑞○飯店公關股一股予張景程，其並於一一四年二月廿六日、三月廿六日、四月廿六日，按月收受二萬八千元、四萬六千元及一萬三千元分紅賄款。

宜蘭地檢署強調，打擊貪瀆及人口販運是政府維護社會秩序與保障人權之重要任務，此案除自源頭瓦解跨國人口販運應召集團外，更向上溯源查獲涉案公職人員，充分展現檢、警、調、移民等跨機關合作之強大能量與堅定決心。本署將持續貫徹政府肅貪防弊及防制人口販運之立場，嚴查貪瀆不法，強力打擊人口販運，確保社會公義，彰顯司法公信及正義。