宜溪洲抽水站新建工程 動土

▲宜蘭縣「溪洲抽水站新建工程」動土典禮，由代理縣長林茂盛親自出席，祈福動工。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府於昨（卅一）日舉辦「溪洲抽水站新建工程」動土典禮，由代理縣長林茂盛親自率領縣府團隊，會同中央機關代表、地方民意代表及地方鄉親共同祈福動工。立委陳俊宇、縣議會議長張勝德、縣議員黃浴沂、黃雯如、員山鄉長張宜樺、縣府水利資源處長李岳儒共同出席，工程完工後，將大幅提升溪洲排水系統排洪能力，有效改善七賢村及周邊低窪地區長年飽受淹水之苦，確保民眾生命財產安全。

此工程已於一一五年一月廿七日順利完成招標作業，將新建抽水站一座及其附屬設施，包含站體結構、前池、進流渠道、放流箱涵及相關機電設備。施工期間將嚴格控管工程品質及破堤施工安全，降低施工風險，確保工程如期如質完成。全案預定於一一六年底前完工，屆時將有效改善溪洲排水下游地區淹水問題，提升居民生活安全與環境品質。

溪洲排水出口段鄰近縣政中心，近年隨著經濟發展、休閒遊憩活動增加、高速公路通車及農村發展等因素，人口及土地利用型態改變，致使排水需求顯著提升。近年更因颱風外圍環流與東北季風共伴影響，溪洲排水下游之七賢村多次發生嚴重水患，低地淹水深度曾達一公尺，淹水歷時長達三十四小時，對居民生活與安全造成重大衝擊，極需改善。

溪洲抽水站新建工程整體規劃及設計已於一一四年完成，預計裝設四cms抽水機組共三組，總裝機容量達十二cms，並預留一組抽水機空間；另現由員山鄉公所管理之零點三cms移動式抽水機組三組，亦可納入後續操作調配使用，以提升面對極端氣候之應變彈性。