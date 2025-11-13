宜災損嚴重 吳宗憲、黃建賓籲中央救災應一體適用

鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨，讓宜蘭蘇澳、冬山、五結、羅東等地傳出嚴重的淹水災情，尤其是蘇澳，除市區水淹及胸，更有民宅遭受土石流災害，緊急撤離上百人，所幸無人傷亡。立委吳宗憲、黃建賓昨（十三）日召開記者會，共同呼籲中央救災應一體適用，儘快提出宜蘭災後補助措施，「其他縣市有的，宜蘭也要有」，讓宜蘭人獲公平補助與重建資源，生活早日回到正軌。

宜蘭多位議員及民代也針對災後補助的門檻提出建議，其中議員黃琤婷及五結鄉民代表李蕣利皆表示，常見的區分條件為「淹水達五十公分以上」及「低於五十公分」，將門檻設在五十公分，表面上看似清楚，然而現實中的損害往往從二十-三十公分就早已開始。她認為，政府應放寬標準，把補助標準調整為「淹水＋實際損害」，而非單純以水深來判定。此次颱風宜蘭受災最為嚴重，對於災後補助更應該比照南部辦理，「其他縣市有的，宜蘭也要有！」立委吳宗憲也代表宜蘭鄉親向中央請託，重視宜蘭災民的權益，讓宜蘭人也能獲得公平補助與重建資源，早日回到正常生活。

吳宗憲表示，此次蘇澳受災讓當地居民回想起十五年前梅姬颱風的噩夢，當時很不幸地造成三十八死九十六傷的慘劇，也是因為造成如此重大的傷亡，才有了蘇澳溪分洪計畫的出現。蘇澳溪分洪工程在二○一三年底國民黨執政時同意規劃，之後民進黨上任卻拖了十年。對此，吳宗憲指出，他曾在上個月質詢水利署時就揭露，二○二三年行政院終於核定計畫，卻還是一拖再拖，導致經費暴漲，今年一月提報修正計畫後，直到十一月十二日，卓榮泰院長才終於同意將增加的廿一億餘元經費納入四年一千億元「縣市管河川改善工程計畫」中，「如果沒有這次如此嚴重的災情，我們不知道還要等多久！」對於工程歷經多年拖延如今核定，吳宗憲表示「心裡的大石頭終於能放下了」，但他也指出政府的無能，直言民進黨政府每次都要等到災害真的發生了，才想起來要做事。

吳宗憲以花蓮馬太鞍堰塞湖為例，他提到，在野黨立委早就在立法院提出示警，中央卻沒有積極作為，導致後面發生人民傷亡，再回來看這次的蘇澳溪分洪道工程，地方已經喊多少年了，他也曾要求盡速通過這項計畫，但「沒有真的出事，政府都不會有作為」，萬幸的是此次沒有人員傷亡。蘇澳溪分洪工程的核定對蘇澳居民來說雖是好事，但眼下風雨帶來的損害才更讓鄉親們頭痛，因此，吳宗憲呼籲政府不應該差別待遇，對比先前台南淹水災情，賴清德總統多次率部會首長前往勘災，主動提供補助，但針對東部地區，卻都是在地立委不斷爭取，中央才提供相關補助及多項支持措施。

對於中央明顯的差別待遇，黃建賓深有同感，他提到東部地區雖然擁有台灣最美麗的景色，但一直以來都是颱風侵襲的海景第一排，而這次鳳凰颱風重創宜蘭，造成非常嚴重的淹水災情，讓他想起去年十月底的康芮颱風，同樣都是秋颱，也帶給台東非常嚴重的災情，光是農業損失就高達七億八五一八萬元。

黃建賓向中央喊話，務必聽見東部人心聲，「不能總是等到發生嚴重災情，才開始亡羊補牢」，以這次鳳凰颱風而言，對台東其實也造成了部分地區淹水，更出現溪流暴漲，已經淤積的太麻里溪因此又溢堤，先前在他與台東縣府不斷向中央爭取下，才終於成功爭取到相關河川清淤及疏濬經費，以及市區的治水預算。

黃建賓呼籲，針對從今年丹娜絲颱風以來，到這次鳳凰颱風，造成東部地區的種種重創，請中央務必要盡速挹注相關災後復原重建經費，不能總是要等到地方民怨四起才姍姍來遲，一定要盡速幫助東部的鄉親度過難關。