宜特營收刷新歷史紀錄 尾牙獎金不能少！董座豪撒逾6000萬 每人保底4萬元羨煞科技圈

宜特科技31週年尾牙豪撒逾6,000萬元，員工保底4萬入袋。（宜特提供）

電子產品驗證服務龍頭宜特科技（3289）近日舉辦31週年尾牙盛宴，現場氣氛熱烈非凡。為感謝全體員工過去一年的辛勤付出，董事長余維斌豪氣發出總額超過六千萬元的獎金加旅遊補助金，現場上演「層層加碼」的驚喜大秀，充分展現公司與員工共享營運碩果的決心。尾牙序幕由基礎的六獎、五獎及處級主管獎揭開，隨後送出頭獎 8 萬元、特獎 10 萬元及金馬獎 20 萬元等大獎；在氣氛正熱之際，余董事長更霸氣宣布增設 20 位「10 萬元加碼獎」，瞬間點燃全場沸騰情緒。

廣告 廣告

尾牙季到來，電子產品驗證服務龍頭宜特科技（3289）為了感謝員工過去一年來的努力，讓公司2025年全年合併營收交出亮眼成績單，來到48.43億元大關，創下公司成立以來的歷史新高紀錄，宜特董事長余維斌在31週年尾牙盛宴上，豪撒超過六千萬元的獎金加旅遊補助金，就算運氣差沒中獎也保底4萬元入袋！

尾牙的高潮迭起，最受矚目的重頭戲莫過於「擲骰子比大小」。余維斌親自上台從籤筒中一把抓出幸運名單，獲選員工能上台與董事長進行擲骰子比大小的對決。這場被員工戲稱為「穩賺不賠」的遊戲，即便比輸也能抱走 10 萬元獎金，若運氣好贏過董事長，獎金更直接飆升至 15 萬元，刺激的過程讓全場歡聲雷動。

為了照顧更多辛勞的同仁，董事長當機立斷再出奇招，現場抽出「存根聯尾數 1」的幸運號碼，豪邁送出 3 萬元獎金給符合資格的130多位同仁。活動尾聲，余董事長眼見台下仍有員工未獲獎，直接霸氣宣布：「沒有抽到的，全部發放1萬元現金獎，外加全體員工3萬元旅遊補助！」意即全公司每位員工至少都有4萬元的「保底」福利入袋，以及生日假一天的福利。在董事長一波波毫無冷場的加碼攻勢下，不僅再次擦亮宜特「幸福企業」的招牌，更凝聚了全員向心力。

宜特董事長余維斌豪氣發出總額超過六千萬元的獎金加旅遊補助金，現場上演「層層加碼」的驚喜大秀。（宜特提供）

針對外界關注的高額獎金發放，余維斌感性且堅定地表示：「有快樂的員工，才有滿意的客戶，才有卓越的企業。」他強調，這場尾牙不只是慶祝，更是對員工最實質的承諾；在人才競爭激烈的半導體產業，留住優秀人才是公司最關鍵的競爭力，也是對股東長期價值的保障。

展望未來，余維斌也於會中揭示，宜特 2026 年將全力點燃營運「三把火」：鎖定先進製程 2 奈米、AI 高速運算、以及矽光子三大高階驗證市場。公司看好在全體同仁的努力下，這三大引擎將帶動宜特重返高成長軌道。此次尾牙的大手筆回饋，正是為了犒賞團隊在 2025 年的努力，並為即將到來的 2026 年高成長目標，儲備最充足的戰鬥士氣，攜手再創巔峰。



回到原文

更多鏡報報導

宜特2025年營收48.43億元刷新紀錄 今年點燃先進製程、AI、矽光子三把火

力成FOPLP鎖定AI、CPO 新廠產能蓄勢待發 董座蔡篤恭：躍升唯二高階封裝行列

十年磨一劍！FOPLP從被業界質疑到供應商力挺 力成董事長蔡篤恭喊話：我們已經Ready

為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭