宜特砸史上最高研發預算備戰 董座余維斌看旺下半年：AI讓檢測重要性大增

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宜特董事長余維斌。（宜特提供）

半導體驗證分析大廠宜特科技（3289）今日舉行股東會，董事長余維斌強調，AI與共同封裝光學（CPO）技術帶來的產業動能是不可逆的趨勢，宜特正透過與國際大廠深度合作，導入全新的檢測解決方案以解決大廠研發痛點，公司更砸下有史以來最高的研發預算全面佈局，營運重回高成長軌道的萬全準備已經就緒。

生成式AI商用化浪潮引領全球半導體產業結構性轉型，大廠製程驗證與新材料分析需求全面爆發。宜特董事長余維斌指出，AI的發展正為全人類與半導體產業帶來巨大變化，不僅觸動工業演化與技術里程碑，更大幅提升全球科技巨頭在記憶體與伺服器基礎建設的資源投入。

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他坦言，隨著AI市場持續往前走，晶片結構走向大尺寸與高速傳輸，供應鏈在生產線上開始面臨龐大的散熱需求以及複雜的晶片翹曲等棘手問題，這使得製程與生產線的掌握難度大幅提升。然而，面對更多全新材料與不一樣的架構結構，客戶對於檢測的依賴與迫切度更勝以往，這對宜特而言反而是很好的機會。

「如果跟不上大客人的腳步，在這個產業裡就會變得相對辛苦。」余維斌強調，未來的先進製程晶片如果能在晶片設計初期與製程線上提供好的方案，讓國際大廠買單，效益就會非常好。為此，宜特打破傳統單純驗證的框架，積極與國際大廠合作導入全新的檢測工法，從元件、晶圓到模組端全面加速大廠的研發與生產速度。為了建構難以撼動的護城河，宜特在研發人數與預算上大舉加碼，投入了有史以來更多、創紀錄的研發預算，透過高強度的研發先行部署，確保技術全面領先。

宜特指出，目前驅動未來高成長的「三把火」核心引擎已經點燃，包含已掌握多家國內外客戶委案的「AI高速運算驗證」、與國內光學檢測領導廠深度合作打造的「CPO矽光子光電整合驗證平台」，以及協助材料商快速評估新配方的「ALD次二奈米新材料驗證服務」。此外，宜特在車用電子可靠度驗證，以及低軌道衛星（LEO）大規模量產所需的一站式太空環境測試領域也持續建功。

展望2026年營運前景，余維斌抱持高度信心，強調先前龐大的資本支出與研發投資將全面轉化為顯著的成長動能。隨著晶圓代工龍頭的2奈米先進製程邁入量產、全球AI ASIC需求持續擴張，以及矽光子CPO市場正式迎來爆發，宜特將憑藉AI、CPO與次二奈米新材料驗證三大高階引擎，在今年迎來效益顯現的「大收割期」，營收與獲利將展現爆發力，持續為股東創造長期價值。



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