宜特點燃矽光子、2奈米營運三把火 2026年毛利將比今年好

宜特科技。

電子產品驗證服務大廠宜特科技（3289）昨日召開線上法說會，宜特表示，儘管2025年第三季因超前佈署研發人力導致短暫毛利承壓，但隨著「矽光子 CPO」、「2 奈米材料驗證」及「高速硬體解決方案」這三把火全面啟動，預期2026年毛利率「一定比今年好」。

宜特表示，今年已經做好準備，點燃三把推升成長的火，首先是矽光子與 CPO 驗證，面對 AI 伺服器光電整合趨勢，宜特攜手策略夥伴光焱科技，針對光衰、散熱、翹曲等產業痛點提供一站式解決方案。公司強調，矽光子驗證不僅是測電，更涉及光的高難度精準對位與可靠度量化，目前已與 美國IC設計大廠及台系晶圓大廠展開深度合作，明年起營收將有感放量。

廣告 廣告

接著是次2奈米ALD材料平台，隨著半導體製程推進，宜特協助全球材料大廠進行原子層沈積（ALD）材料驗證，這項具備高進入門檻的「知識財」服務，將成為公司的高毛利支柱。

最後是硬體解決方案黑馬，深耕兩三年的高速測試介面服務將在明年正式成型，成為公司第三大引擎。

宜特形容，2025年毛利率下滑是「暗度陳倉」的必要代價。為了建立技術領先優勢，公司過去兩年不計代價投入大量前瞻性研發人力成本，「這些成本已經入帳，而營收與利潤將從明年第一季起陸續跑出來。」



回到原文

更多鏡報報導

半導體迎新一輪升級周期！宜特聚焦次2奈米ALD驗證、攜手光焱搶攻矽光子CPO檢測

美科技巨頭回神帶動台股同步上揚！台積電衝上1455元 台股上漲300點

羅唯仁轉戰英特爾 台積電前研發副總林本堅：英特爾反而身處危機