宜縣不動產公會捐10組移動式抽水機 林茂盛頒發感謝狀

宜蘭縣不動產建築開發商業同業公會為回饋鄉里，協助提升地方救災量能，捐贈十組全新移動式抽水機，由代理縣長林茂盛代表受贈，並回贈感謝狀。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

今年十一月鳳凰颱風來襲造成宜蘭縣蘇澳、冬山、五結及羅東等溪南地區嚴重淹水，以及多處公寓大廈地下室有淹水情形，宜蘭縣不動產建築開發商業同業公會為回饋鄉里，協助提升地方救災量能，於第一時間提供縣府十組全新移動式抽水機，十七日舉辦捐贈儀式，由代理縣長林茂盛代表受贈，並回贈感謝狀。

林茂盛表示，近年來氣候變遷加劇，「短延時強降雨」常讓人措手不及，低窪地區容易因瞬間強降雨造成淹水。政府資源有限，但民力無窮，此次獲贈的抽水機具備高度機動性及抽水效率，於災時發揮功效，支援地下室淹水住戶進行抽水作業，有效提升機關在第一時間的應變速度。

宜蘭縣不動產建築開發商業同業公會長期深耕在地，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，希望透過捐贈抽水機，為地方安全盡一份心力。這批抽水機未來將投入救災，協助第一線人員迅速排除積水，期盼透過公私部門的緊密合作，建構更密緊的防災安全網，讓縣民能住得安心。