宜縣五結防潮閘門工程 林茂盛視察進度

宜蘭縣五結防潮閘門改善工程進度超前，代理縣長林茂盛實地視察要求把握非汛期加速推動。（圖：宜蘭縣府水利資源處提供）

▲宜蘭縣五結防潮閘門改善工程進度超前，代理縣長林茂盛實地視察要求把握非汛期加速推動。（圖：宜蘭縣府水利資源處提供）

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨（十一）日前往五結防潮閘門改善工程工區視察，關心工程整體進度、品質與施工安全狀況，並期勉團隊把握非汛期施工時間，全力推動各項作業，強化沿海地區的防洪保護。縣議員簡松樹、縣議員沈信雄、五結鄉長沈德茂、縣府水利資源處長李岳儒共同出席。代理縣長林茂盛此次到場視察，詳細了解第二階段施工規劃，並提醒承包廠商務必善用非汛期黃金時間，加速推動各項工程，以確保工程如期、如質完成，讓改善成果能早日發揮效益，提升五結及周邊地區的整體防洪韌性。縣府水利資源處指出，五結防潮閘門改善工程為縣內重要的水利建設，工程採三階段圍水推動，目前整體施工進度達百分之四十二‧○八，較原訂時程超前百分之一‧四二。其中第一階段之防潮閘門已順利完成裝設，現正進行吊門機定位作業，全案自一一三年二月開工，預計於一一六年十一月完工。工程完工後，預期可減少約二四三公頃淹水面積、增加約二一九萬立方公尺容洪空間，並將護岸高度由原本二‧一公尺提升至三公尺，大幅提升沿海地區的防洪安全。工程總經費約廿二‧七億元，由縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費補助，工程內容涵蓋防潮閘門、船行閘門、擋水閘版、管理橋、新設碼頭及管理中心等多項重要設施。

縣府水利資源處進一步說明，每年十二月一日至翌年四月卅日為非汛期，是推動河道相關工項的核心時段。