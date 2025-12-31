宜縣今年有線電視收視費維持535元

宜蘭縣政府年底前公告一一五年度宜蘭縣有線廣播電視各項收費上限，基本頻道A組收視費維持每戶每月新臺幣五三五元，並規劃每月二四九元的基本頻道B組分組方案；主機裝機費、分機裝機費、復機費及移機費等項目，亦均維持現行核定標準。

縣府提醒，經縣府社會處列冊之低收入戶及中低收入戶，可檢具相關證明文件向有線電視業者提出申請，保障基本收視權益。縣府也強調，未來將持續透過費率委員會把關，督促業者提升服務品質，讓縣民以合理費用享有穩定、安心且具公共價值的有線電視服務。

縣府表示，此次費率係依有線廣播電視法第44條規定，經有線廣播電視系統經營者費率委員會審議通過。委員會由傳播、財經、法律、工程等領域專家學者，以及消保官與政府機關代表共同組成，綜合考量民眾負擔、訂戶數變化、經營成本及各縣市收費情形後，決議維持現行收費水準。

一一五年度核定之收費上限如下：基本頻道收視費A組每戶每月五三五元（季繳一五五五元、半年繳三一○○元、全年繳六一○○元），基本頻道B組每戶每月二四九元；主機裝機費一二○○元；單一分機裝機費第一機免費，第二機含以上於主機裝機時設置三○○元、裝機後設置五○○元；復機費為停機超過三個月含者，契約終止一二○○元、契約暫停二○○元；移機費為室內每機五○○元、室外每機八○○元。

縣府補充，宜蘭縣於一一四年度新增基本頻道分組規劃，提供A組與B組兩種收視選擇，惟B組方案仍須報請國家通訊傳播委員會NCC許可後始得實施；因NCC現任委員人數不足，相關審議尚未完成，縣府將持續關注後續進度，並於中央程序完成後，協助業者依規定辦理。此外，有線電視業者持續配合縣府政策，推動易淹水地區道路側溝附掛纜線地下化作業，並維持低收入戶及中低收入戶收視費與裝機費減免措施；另針對社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站等場域，提供至少一處公共區域裝機費及收視費全額減免。