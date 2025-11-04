宜縣全面禁止廚餘養豬 防止捲土重來

為防範非洲豬瘟疫情傳播並維護宜蘭縣養豬產業安全，宜蘭縣政府正式宣布，自即日起宜蘭縣內全面禁止使用廚餘養豬，在綜合防疫安全與產業結構等考量下，即使未來中央宣布疫情解禁，宜蘭縣也將持續禁止廚餘養豬，以防止疫情捲土重來，保障縣內畜牧產業之永續發展。

縣府強調，全面禁止廚餘養豬是防堵非洲豬瘟的重要防疫措施，唯有持續嚴守防線、落實生物安全管理，才能確保縣內養豬產業穩健經營，避免形成防疫破口，從源頭降低非洲豬瘟傳播風險，維護宜蘭畜牧產業整體安全。

因非洲豬瘟病毒具有高度傳染性與極強環境耐受性，病毒可經受污染的食物、廚餘或運輸工具傳播。依據農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌處理的廚餘，是病毒跨區域傳播的高風險來源。目前全台包括雲林縣、高雄市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣及苗栗縣等已有多數縣市宣布永久禁止廚餘養豬。

目前宜蘭縣共有八十四場養豬場，其中十場為列管廚餘養豬場，登記在養規模總頭數約七二○○頭，約佔全縣養豬頭數七分之一，後續縣府將主動通知相關業者停止使用廚餘飼養，並輔導廚餘養豬戶轉型改用飼料，也同步向中央爭取合法廚餘養豬業者的轉型補償或退場等相關補助，以減輕對廚餘養豬業者帶來的衝擊與影響。