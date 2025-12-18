宜縣公布114年冬令應節食品抽驗結果 檢驗結果全數符合規定





冬至即將到來，為保障消費者食的安全，宜蘭縣政府衛生局已針對冬令應節食品如湯圓、芋圓、粉圓、肉品及火鍋配料等，於傳統市場、超市賣場、製造業等場域共計抽驗31件，檢驗項目包括防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、動物用藥等，檢驗結果均合格，相關資訊並已公布於衛生局網站食品檢驗專區。

衛生局呼籲消費者在購買湯圓及火鍋等應節食品時，應視需求適量購買，選購前宜慎選衛生可靠且信譽良好廠商製售之食品，並確認產品包裝之完整性及其標示（醒語）資訊；湯圓、生鮮肉品與火鍋料應存放於冷藏或冷凍設備中，如有異味、黏手或顏色不自然，請勿購買。品嚐湯圓及其配料時，應注意細嚼慢嚥，以避免造成食道哽塞或消化不良等風險；火鍋配料製品則應注意熱量及鈉的攝取，並均衡搭配食用各式蔬果，補充纖維、維生素及礦物質，以減少身體的負擔。同時提醒民眾享用美食、大啖火鍋之際，亦要注意均衡飲食與餐飲衛生，並保持室內場所空氣流通，以避免發生一氧化碳中毒的憾事。

民眾如有食品衛生安全問題，可於上班日撥打衛生局食品藥物管理科專線：03-9332779，或洽衛生局政風室廉政食安專線：03-9322634分機1501。

