宜縣公廁表現亮眼 榮獲全國績優公廁評比三大獎

我家廁所超級讚─績優公廁評比活動，宜蘭縣三處公廁脫穎而出，榮獲全國特優公廁殊榮。中興文創園區服務中心周邊的性別友善親子廁所。（宜蘭縣環保局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為推廣優質如廁文化，環境部特舉辦「一一四年我家廁所超級讚─績優公廁評比活動」，此次評比決選出績優公廁二十五處、績優清潔單位三處及特色公廁三處，宜蘭火車站、員山鄉金山公園及中興文創園區服務中心三處公廁脫穎而出，榮獲全國特優公廁殊榮。

此次評比活動依民眾常使用的類別與經營型態，分為「企業提供類」、「交通場站類」、「觀光遊憩類」及「地方政府推薦」類。「交通場站類」宜蘭火車站公廁以整潔明亮的環境、周圍植栽維護良好及完善的無障礙設施，榮獲特優獎。

「地方政府推薦類」金山公園為宜蘭縣溪北地區首座寵物公園，公廁整體以「太空艙」為設計主題，每座公廁以圓形建築設計，宛如置身飛碟內部空間，另融入活潑的馬卡龍風格，中庭廣場地板上還精心畫上極具童趣的跳格子遊戲，內部設計加入員山鄉吉祥物「水滴娃娃」融入地方特色，讓公廁不再只滿足如廁需求，同樣榮獲特優獎。

中興文化創意園區服務中心由原中興紙業公司於戰後興建的六號倉庫備木廠改建而成。周邊設有性別友善親子廁所、置物櫃、飲水機與哺乳室，透過「多功能空間」的設計，滿足一般民眾、親子、長者、行動不便者的不同需求，落實「以人為本、跨族群共享」的性別友善精神，榮獲地方政府推薦類─績優性別友善公廁獎，此次評比結果在在展現宜蘭縣推動公廁品質提升的用心與成果。