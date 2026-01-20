宜縣務會議移師蘭博 勞工處提專題報告從工安到心安

宜蘭縣政府縣務會議移師蘭陽博物館，代理縣長林茂盛帶領參觀正展出的「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，展期至三月廿二日。誠摯邀請大家來見證這場橫跨數千年的文化對話，一同感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府縣務會議移師蘭陽博物館，代理縣長林茂盛帶領參觀正展出的「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，展期至三月廿二日。誠摯邀請大家來見證這場橫跨數千年的文化對話，一同感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今（二十）日召開縣務會議移師蘭陽博物館，縣府勞工處長游宏隆提出「從工安到心安建構零職災、零霸凌的友善勞動環境」專題報告。處長游宏隆針對《職業安全衛生法》大幅修正及《勞工請假規則》調整進行專題報告。代理縣長林茂盛於會中裁示，宜蘭縣應全面接軌新制，將職場環境從「工程安全」提升至「心理心安」的層次，強調不容許公部門工程因預算或管理疏漏出現工安缺口，縣府團隊需共同打造一個具備人性尊嚴與生命價值的健康職場。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，雖然職業安全衛生法的檢查權在中央，但地方政府在預防端的角色至關重要。縣府將建立「中央與地方防護網」，職安不再只是單一局處業務，而是府內各機關跨域治理的承諾。宜蘭縣政府將致力讓每一位勞工在尊嚴、安全且健康的環境中，實現「從工安到心安」的願景。

勞工處指出，此次《職業安全衛生法》修法核心為「源頭管理責任」。未來縣府公共工程將徹底改變以往採總價固定比例編列安衛費的慣性，全面落實「量化編列」。於設計階段即進行風險評估，針對防護圍籬、防墜網等設施，依具體單價與數量覈實編列預算，確保廠商有充足資源執行工安，杜絕因低價競爭而犧牲安全的弊端。針對霸凌議題，新法明確定義行為樣態，並強化雇主防範義務，要求建立預防計畫、立即採取有效措施並通報處理結果。若行為人為「最高負責人」，增設外部申訴管道，受害者於離職一年內仍可申訴，保障勞工免於權勢畏懼。勞權方面，將輔導企業落實友善假別。勞工請病假一年內未逾十日者，不得扣發全勤或給予不利處分；同時推動家庭照顧假改以「小時」計，協助雙薪家庭彈性調度。

與會的縣府單位主管於縣務會議結束由代理縣長林茂盛帶領參觀正展出的勁水國寶特展由館長陳碧琳導覽解說。國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，展期至三月廿二日。誠摯邀請大家來見證這場橫跨數千年的文化對話，一同感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。

代理縣長林茂盛表示，此次特展主要是歷經二年洽談到蘭陽博物館展出，得來不易，感謝文化局爭取屬於國寶的特展，期望透過展覽了解先民舊石器時代有三千年前及五OO年前的器具內容，感受宜蘭之美的歷史文化及了解先民的生活，更期望邀請縣府各局處把資訊推廣出去，讓更多的鄉親觀賞了解。