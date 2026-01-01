宜縣升旗健行 一路旗海飄揚
▲慶祝中華民國一一五年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動在宜蘭運動公園田徑場舉辦，代理縣長林茂盛出席全民活力健行活動。（圖：宜蘭縣政府提供）
宜蘭縣政府昨（一）日上午六時三十分在宜蘭運動公園田徑場舉辦「慶祝中華民國一一五年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動」，代理縣長林茂盛與縣民及到訪宜蘭遊客，一同慶祝一一五年中華民國新年快樂，同時一起參與活力操及為健康而走健行活動，建構活力健康的樂活蘭陽。代理縣長林茂盛，林姿妙縣長，國民黨立委吳宗憲、民眾黨前立委陳琬惠、宜蘭縣議會議長張勝德等人共同出席。
宜蘭縣政府特別關心鄉親朋友的健康，歡迎一起攜手為健康而走，一起鍛練體能，一起慶祝中華民國新年快樂。
元旦升旗典禮及健走活動已舉辦第七年，吸引許多縣民前往前共襄盛舉，縣府為營造喜迎元旦歡樂氛圍及凝聚國人愛國意識，特別在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊及凱旋路沿線範圍懸掛國旗，旗海飄揚，十分壯觀。
一一五年元旦升旗典禮在宜蘭運動公園田徑場舉行，除升旗典禮外，安排國立頭城家商表演藝術科表演活力舞蹈及國立羅東高工棒球隊領唱國歌，讓活動更加生動活潑。升旗儀式後將進行健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，經縣政府折返。縣府當天準備二五○○面小國旗發送民眾。另外準備三五○○份活力早餐贈送全程參與健行活動的民眾，數量有限，送完為止，同時還有機會參加摸彩，獎項有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等豐富獎品。
