宜縣原住民族行政處 掛牌

▲宜蘭縣政府原住民族行政處正式掛牌。原住民族委員會主委曾智勇、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同出席揭牌儀式。



宜蘭縣政府原住民族事務推動邁向新里程碑！宜蘭縣政府原住民族行政處於昨（一）日在原住民族多功能會館舉行正式揭牌典禮。隨著組織由「所」升格為「處」，縣府一級機關單位亦由廿一個局處增加至廿二個，深化原民服務能量，也完善縣府團隊在原民領域的關鍵拼圖。原住民族委員會主委曾智勇、宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。縣長林姿妙、立委陳俊宇、縣議會議長張勝德、縣議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘、南澳鄉長李勝雄、縣府原住民族行政處長辜雯華共同參與。彰顯未來中央與地方、公部門與族群間將透過原民處緊密連結。 代理縣長林茂盛出席揭牌儀式時指出，成立專責的一級單位「原住民族行政處」，是部落族人多年來的殷切期盼。

縣府自林姿妙縣長任內即積極擘劃籌備工作，自一一一年七月廿五日籌備處掛牌以來，歷經三年多的深耕與銜接，在地方社會各界達成高度共識。代理縣長林茂盛強調，籌備期間縣府團隊多次與中央溝通協商，成功爭取到中央支持進行人力擴編，正式成軍後編制員額擴充至二十人，透過實質的人力增援，強化政策推動的深度與廣度，回應族人對政府效能的期待。

縣府表示，行政組織的生命力在於實踐，原民處的正式成立，將以推動產業開發、傳承族語文化及健全社福體系為核心目標，確保每一項原民政策都能精準落地，與部落族人攜手共創共榮願景。

原住民族行政處正式運作後，內部組設「經濟建設科」、「文教社福科」及「土地管理科」等三科，落實專責分工。其中，經濟建設科職掌產業發展、農業推廣及青年創業；文教社福科致力於族語保存、教育文化與社會福利；土地管理科則專責原住民保留地管理、禁伐補償及獎勵輔導造林。透過專業分工，縣府將能更精準地串聯中央資源與地方部落力量，實踐原住民族自治精神，落實族人福祉。

原住民族委員會主委曾智勇致詞時表示，原民處的成立象徵族人事務由二級單位升格為一級單位，更是中央與地方攜手落實原住民族權利保障的具體成果，過去地方政府受限於《地方制度法》的員額及編制限制，原住民事務多由二級單位如事務所、科承辦，行政動能相對受限。隨著《地方制度法》修正通過，宜蘭縣政府積極響應，將原住民族事務所升格為「原住民族行政處」。

曾智勇主委強調：「這不只是名稱的改變，更是行政位階的實質提升。」升格後，原民處能更直接地參與縣府跨局處協調，針對部落基礎建設、教育文化及經濟產業爭取更多資源，讓原住民族行政服務能量最大化。