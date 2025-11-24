宜縣原民處明年2月揭牌

宜蘭縣政總質詢，原民處一一五年二月一日成立，原住民三位議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘，感謝代理縣長林茂盛最給力。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政總質詢，原民處一一五年二月一日成立，原住民三位議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘，感謝代理縣長林茂盛最給力。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣議會縣政總質詢於昨（廿四）日由三位原住民縣議員孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘質詢，代理縣長林茂盛於今年十月十一日在宜蘭縣都會區Palalan原住民族聯合Ilisin豐年舞祭承諾一一五年二月一日正式揭牌成立原民處，縣議員孫湯玉惠表示，代理縣長沒多久，內政部就來文，放寬「地方行政機關組織準則」，組織員額從廿二局處可增加二局處這就是祖靈點選之人-必須要承擔責任的代理縣長，直呼「縣長最給力」。在祖靈庇佑，眾多原住民面前及鄉親做宣布，感恩肯定代理縣長林茂盛對原住民政策的支持協助與照顧,並在最短的時間願意為原住民挺身而出。縣議員游吉祥表示，這是天時地利人和，是縣府與議會內部對美好事物成就共同努力的成果。

新設立的原民處將以推動族語文化保存、支持青年創業就業、強化原住民族權益福祉為核心，提升行政量能與族人福祉，並強化原住民族在地方治理中的主體地位。落實原住民的政策，沒有最好、只有更好，感恩！孫湯玉惠指出，對於宜蘭縣民的福祉，尤其是關於原住民普遍關心及至關重要的幾個議題，還是希望縣府及各局處們的更加的重視看待。原民處成立後，縣府各局處不能只是切割業務，而是要合作，尤其是民政處要成為最重要的支爰與協調伙伴。以原民處成立二十位正式人員及經費業務上的資源挹注。

代理縣長林茂盛答覆，原民處成立必須呈報考試院核定，業務上的經費，預算執行沒問題。縣府人事處長溫婉慧答覆，原民處成立的業務及進用人員拸撥，議會三讀通過會儘量趕在明年二月一日成立，組織編制呈報詮敘部核定。

孫湯玉惠質詢民政處相關人力計畫及財政相關事項，是否準備好了?民政處長張謙祥回應，問題不大，會朝原民處成立時間邁進，經費不夠也會辦理追加預算，前半年支應沒問題。