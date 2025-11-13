宜縣各機關學校照常上班及上課

宜蘭縣昨（十三）日各機關學校照常上班及上課。縣府表示，但考量宜蘭縣仍有部分地區災情需進行重建，或其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全等因素，機關、學校首長得在十五日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班停課登記。

法規依據：依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，天然災害發生後，各機關、學校公教員工有下列情形之一者，得自行決定停止上班及上課，於事後陳報機關、學校首長：一、為清理天然災害所造成之普遍性災害。二、各機關、學校公教員工配偶、直系親屬有重大傷亡或失蹤。三、各機關、學校公教員工及其配偶、直系親屬所居住之房屋因受災倒塌或有倒塌之危險，或遭受重大損失時，為處理善後。四、災情已達停止上班及上課基準，因通訊中斷無法聯繫。五、其他因地形、交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞。機關、學校首長得在十五日範圍內，視實際需要從寬認定給予當事人停班停課登記。

廣告 廣告

鳳凰颱風來襲，於十一日晚間在宜蘭縣政府尚未宣布十二日停班停課前，假訊息圖卡即在網路流傳。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，對假圖卡縣府不允許也不會容忍，已請縣警察局依法處理。

縣警察局指出，關於民眾於在宜蘭縣府尚未公布停班課資訊前，就在FB或LINE等社群媒體等處散布縣府已決定停班停課的圖片、文字等行為，將依違反社會秩序維護法等規定調查處理。

除假訊息外，也有民意代表自行公布部分鄉鎮停班課訊息，代理縣長林茂盛表示，該位民意代表所發布的四鄉鎮停班停課訊息，的確包括在全縣停班課範圍中，對民代的訊息發布予以尊重。涉及此位民代縣議會議長張勝德於十一日晚上在縣府宣告之前，就提前貼出「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」訊息，讓不少民代以議長版本製作圖卡發佈，結果被證實是誤傳，張勝德針對此事已致歉。