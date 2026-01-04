宜縣啟動低溫關懷機制 派員夜訪寒士、成立2處避寒處所

〔記者江志雄／宜蘭報導〕受到強烈冷氣團影響，各地氣溫下滑，宜蘭縣政府社會處啟動低溫關懷機制，偕同慈善團體夜訪寒士發放禦寒物資，並在礁溪竹林養護院、人安基金會羅東平安站成立2處臨時避寒安置處所，提供寒士生活照顧及夜宿。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡今天(4日)指出，連日來冷吱吱，縣府社工團隊與宜蘭慈濟志工，2日辦理今年第一波寒士夜訪，一行人兵分多路，前往宜蘭及羅東火車站、宜蘭與羅東中山公園等地寒冬送暖，發放睡袋、暖暖包、禦寒衣物、乾糧，告知露宿街頭寒士們，即日起可轉往礁溪竹林養護院、人安基金會羅東平安站夜宿。

夜訪過程中，露宿公園的陳女士只有紙箱禦寒，紙箱因為下雨都濕了，訪視志工為她披上毛毯，送上麵包與熱騰騰薑母茶，陳女士說，毛毯、薑母茶助暖暖身子，這麼冷的天氣裡有熱飲、麵包果腹，真的很感恩。

縣府社工與慈濟志工除了提供禦寒物資，也叮嚀寒士們可到宜蘭縣2處臨時避寒安置處所過夜，林蒼蔡鼓勵他們，「一時的失志，不代表人生就此停下來」，期許寒士們不要放棄任何希望。

林蒼蔡說，宜蘭縣低溫關懷機制啟動後，縣府將增加寒士夜訪頻率，提供必要協助，縣內臨時避寒安置處所供應餐點與夜宿，幫助無家可歸的弱勢族群度過寒冬。

