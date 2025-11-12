宜縣啟動淹水災後協助措施 林茂盛：從寬從速

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應帶來連日豪大雨，宜蘭縣多處地區出現淹水災情，尤以蘇澳、冬山、羅東及五結地區最為嚴重。針對災後家戶與財物損失情形，宜蘭縣政府於昨（十二）日已全面啟動多項協助措施，協助民眾儘速恢復生活。

代理縣長林茂盛並特別指示環保單位及公所清潔隊，應於十二日內完成主要道路及受災區域的環境清理與淤泥清除作業，盡快恢復市容整潔與交通通暢，讓民眾能早日回到正常生活。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，這兩日的強降雨造成部分地區嚴重積水，縣府相當關心民眾安全與生活狀況，已責成社會處、財稅局及環保局等相關單位同步啟動災後協助與清理工作，務必讓縣民感受到縣府與大家並肩同行。

代理縣長林茂盛指出，縣府將秉持「從寬、從簡、從速」原則，辦理災害救助金及稅務減免等措施，讓受災民眾能在最短時間內獲得實質協助。縣府表示，依《宜蘭縣天然災害救助金核發標準》，若住屋自室內地板起算淹水達五十公分以上者，每戶可領取新臺幣1萬元淹水救助金；各鄉鎮市公所已全面展開災情查報，並協助受災戶完成申請手續。

此外，針對汽車及151CC以上機車因水災損毀情形，民眾可依規定向稅務機關申請牌照稅減免；若車輛無法修復，亦可追溯自災害發生日起減免。縣府提醒，民眾可透過宜蘭縣政府財政稅務局或財政部稅務入口網線上申辦，免去舟車往返。