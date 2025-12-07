宜縣國中資賦優異學生鑑定 明年1/5日起開放線上報名

宜蘭縣國中資賦優異學生鑑定明年一月五日至一月八日報名，三月八日鑑定初選評量。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府為推動資賦優異學生適性教育，發展身心潛能，培養健全人格，增進服務社會能力，凡設籍宜蘭縣且具有學術性向（數理類或語文類）資優特質表現之一一四學年度就讀國小六年級學生，欲參加鑑定者請於明年一月五日至一月八日，逕至「宜蘭縣資優鑑定報名暨成績查詢系統」報名，並於明年三月八日至宜蘭縣立復興國民中學參加資賦優異學生鑑定初選評量。

學術性向資賦優異學生鑑定申請方式如下：

一、申請資格：設籍本縣，且具備學術性向（數理類或語文類）資優特質表現之一一四學年度就讀國小六年級學生。

二、簡章索取期限自今年十二月四日起至明年一月八日止，索取方式為１、紙本簡章請向原就讀國小或學區國中免費索取；２、電子簡章請至宜蘭縣政府教育處、各國中小網站或特教中心雲端連結處下載；３、報名方式：請逕至「宜蘭縣資優鑑定報名暨成績查詢系統」報名，並完成相關線上報名及繳費程序。