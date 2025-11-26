宜縣地政處連獲內政部雙項大獎肯定

宜蘭縣政府地政處連續榮獲內政部雙項大獎肯定，非六都縣市組總考評「績優獎」及三維地籍建物整合建置考評「特優獎」兩項殊榮，縣政府縣務會議由縣府地政處長李先智獻獎給代理縣長林茂盛接受。（圖：宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府地政處於內政部舉辦之「地政節」表揚大會上，再度以亮眼表現脫穎而出，榮獲非六都縣市組總考評「績優獎」及三維地籍建物整合建置考評「特優獎」兩項殊榮，展現宜蘭縣在智慧地政推動、地籍整合及便民服務上的卓越成果與持續進步，為宜蘭縣地政業務再添佳績。縣政府縣務會議日昨由縣府地政處長李先智獻獎給代理縣長林茂盛接受。

宜蘭縣地政業務連續四年榮獲「非六都縣市組總考評績優獎」，係內政部每年針對全國各縣市地政業務，從地籍、地價、地權及公地行政、土地徵收、測量、不動產交易、地政資訊及住宅租賃管理等八大面向進行綜合考評。宜蘭縣政府地政處在各項業務中表現優異，展現團隊在精進行政效能、優化便民服務及落實不動產交易安全上的卓越成果，獲得評審一致肯定。

而「三維地籍建物整合建置考評特優獎」則是地政處長年投入智慧地政基礎建設的重要成果。自一一○年起，縣府配合內政部推動「3D智慧國土計畫」，建置新成屋三維地籍產權空間圖資，並整合建號資料與三維國家底圖，全面提升地籍產權資料整合效益。透過3D可視化技術，讓民眾能以直觀方式查閱建物面積、位置與樓層權屬，突破傳統平面圖呈現的限制，提供更便利透明的不動產資訊服務。

縣政府表示，這次能連續榮獲內政部雙項肯定，充分肯定地政處團隊長期以來的努力與專業付出。地政處始終秉持「拚出宜蘭好生活」的核心理念，以保障不動產交易安全、提升土地利用效率為目標，積極導入創新科技、推動數位化轉型，持續打造更智慧、更便捷的地政服務。

展望未來，地政處將持續強化跨機關、跨部門的協作，深化智慧地政應用，推動資料整合與資訊透明化，確保民眾不動產權益獲得最完善的保障。同時持續優化便民措施與服務品質，讓地政服務更貼近縣民需求，攜手打造幸福、安全、宜居的「宜蘭好生活」。