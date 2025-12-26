宜縣大同鄉樂水大橋 通車

宜蘭縣大同鄉舉辦「樂水大橋通車典禮」代理縣長林茂盛出席，正式啟用。（圖：宜蘭縣府啟用）

▲宜蘭縣大同鄉舉辦「樂水大橋通車典禮」代理縣長林茂盛出席，正式啟用。（圖：宜蘭縣府啟用）

宜蘭縣政府昨（廿六）日在大同鄉舉辦「樂水大橋通車典禮」，由部落耆老以泰雅族傳統祈福方式，祈求地方平安順利，正式啟用跨越碼崙溪、守護族人日常通行的重要建設。宜蘭縣代理縣長林茂盛出席「大同鄉樂水大橋通車典禮」，縣議會議長張勝德、行政院公共工程委員會前主委吳澤成共襄盛會。由部落文化展演揭開序幕，隨後由泰雅族耆老進行祈福儀式，最後以傳統獵刀砍藤完成的剪綵象徵正式通車，展現三部落情感與交通脈絡重新連接的意義。期盼樂水大橋成為守護族人與用路人安全的重要門戶，帶動地方邁向更穩定、安全的未來。

此案係「碼崙橋改建工程」，碼崙溪上游因裸露崩坍地長年輸砂量大，豪雨後易致溪床迅速抬升，使原橋梁底部出水高不足，增加結構受洪水土砂衝擊與安全疑慮。為避免重演同位於宜51線的田古爾橋遭沖毀、導致部落交通中斷之情形，縣府積極籌措經費推動改建，以提升橋梁整體安全與耐災韌性。該案採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長五一○公尺、橋寬十公尺，提高橋體高程並減少落墩數，以降低土石淤積及洪水衝擊。計畫經費總額四億三二九三萬元，其中原住民族委員會補助一四八○萬元、農業部農村發展及水土保持署、林業及自然保育署補助三億五七八三萬元，縣府自籌六○二九萬元。在各中央機關協助下，此案順利推動並正式啟用。

樂水大橋位於鄉道宜51線，為串聯樂水村東壘、碼崙及智腦三部落的重要對外聯絡道路，也是台七線及台七甲線的替代路網。改建期間，樂水村三部落多次討論凝聚共識，決議將原「碼崙橋」正式更名為「樂水大橋」，象徵三部落交通重新緊密連結，亦成為樂水村最具代表性的地標橋梁。