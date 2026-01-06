宜縣奪下市區道路考評６項佳績 林茂盛表揚自行研究案績優６單位

宜蘭縣政府所屬單位、機關、學校自行研究案績優單位出爐，有六個單位評選績優，代理縣長林茂盛頒發獎勵金。（宜蘭縣政府所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府在市區道路維護與人行環境提升方面再創佳績；縣府所屬單位、機關、學校自行研究案績優單位出爐，六日於縣務會議中，由代理縣長林茂盛頒發獎勵金，以資嘉勉。

宜蘭縣政府在市區道路維護與人行環境提升方面再創佳績，於內政部辦理之「一一四年度市區道路養護管理暨人行環境考評計畫」中，一舉拿下六項獎座，並在整體評比中榮獲縣市型甲組甲等肯定，連續兩年縣市型甲組第一名之殊榮。

六日縣務會議中，代理縣長林茂盛代表縣府接受交通處的獻獎，並對各鄉（鎮、市）公所表示肯定，期許持續提升宜蘭整體道路與生活環境品質。

宜蘭縣政府為鼓勵所屬單位、機關、學校同仁積極從事自行研究工作，在無動用公務預算或其他主管業務研究經費情況下，運用知識管理，前瞻規劃等知能，就業務相關事項，進行文件資訊蒐集，知識分享、活用及創新，撰寫相關研究報告，提出對縣府政策、施政重點及行政效能等興革建議。一一四年度計有六個單位提報參獎，依據本府暨所屬機關研究發展實施要點，完成評審作業。

此六案，除了給予行政獎勵肯定之外，由林茂盛頒發評選績優單位宜蘭地政事務所七千元；防疫所、主計處、衛生局六千元；環保局及防疫所另一案五千元獎勵金鼓勵。