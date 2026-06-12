宜縣學校午餐菜單甄選 國小林語桐及國中羅芮玲勝出

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者陳木隆∕宜蘭報導

宜蘭縣「我的午餐我做主」健康飲食教育成果發表會，12日在五結國中舉行，同時揭曉學校午餐特餐菜單設計甄選結果，國小組由壯圍國小林語桐拔得頭籌，國中組則由南澳高中國中部羅芮玲脫穎而出。

宜蘭縣政府為提升學校午餐供應品質，攜手國立宜蘭大學食品科學系及宜蘭縣萬得福食藝推展協會等單位共同辦理學校午餐健康飲食教育交流工作坊、一日學校午餐特餐菜單設計競賽甄選、偏鄉中央廚房學校體驗暨飲食教育觀摩研習，以及校園餐飲從業人員食品衛生研習等活動。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，透過學校午餐「我的午餐我做主」健康飲食教育計畫，由師生共同參與特餐菜單設計競賽，不僅能讓學子深入了解各類食材的營養價值與均衡，更引導孩子們從構思設計到實際供膳的過程，建立正確的食育觀念、啟發對食物的尊重，進而達到惜食的目的。縣府也持續推動校園餐飲從業人員的食品衛生研習，並加強宣導午餐鈣質攝取策略，期盼由內而外全面增進學校午餐的品質與食品安全管理。

學校午餐特餐菜單設計甄選，國小組由壯圍國小林語桐同學（楊又嘉老師指導）奪得第一名，運用櫻花蝦油飯、奶香蔬菜豆腐湯等高鈣食材，精心設計「鈣力滿分：櫻紅蜜香海陸特餐」，並搭配畫風細緻的手繪圖，贏得評委青睞；國中組則由南澳高中國中部羅芮玲同學（林雅惠老師指導）脫穎而出，以象徵豐收的刈包夾肉為主食，並巧妙融入原鄉食材「馬告」，做出創意十足的「泰雅風味餐」。兩份獲選菜單，將於6月17日與24日的營養午餐推出，讓全縣師生共同品嚐學生親自設計的美味饗宴！

成果發表會特別邀請林錦成主廚現場展示獲選國小組特餐的精美菜色，充分展現對學童健康的重視與對食育的承諾。