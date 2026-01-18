宜縣定古蹟五結永安石板橋 耆老籲縣府應予重視

擁有百年歷史，位於五結鄉協和中路成安宮旁的石板橋，一九九九年四月公告為宜蘭縣定古蹟，但是長久以來缺乏管理，導致周邊環境荒蕪。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

擁有百年歷史，位於宜蘭縣五結鄉協和中路成安宮旁的石板橋，一九九九年四月公告為宜蘭縣定古蹟，但是長久以來缺乏管理，導致週邊環境荒蕪，建橋石碑字跡難辨，地方耆老希望縣府加以整理，讓宜蘭縣多一處觀光勝地，同時留給下一代先民開發蘭陽平原歷史史蹟。

五結鄉清朝時代是葛瑪蘭族匯聚最大部落所在地，隨著吳沙帶領先人至蘭陽平原墾荒，居住在海邊的葛瑪蘭族，被迫離開家鄉，飄洋過海至花蓮另闢天地，通蘭古道是早期貫穿蘭陽平原的交通重要孔道。

此古道南北路上，各有一座小地景元素的石板橋：北有礁溪武暖石板橋，南有孝威永安石板橋。永安石板橋建於光緒七年（一八八一），橋址在現在五結鄉協和村成安宮旁，通蘭古道南路在羅東和利澤簡中間的大埔庄，是水路與陸路交會處，而永安橋（當地居民習稱「大埔橋」）是必經的橋樑。

這座橋原先是木造的便橋，經不起風吹雨打，日久腐杇，居民改建為石板橋，名之為「永安橋」，希望歷久常新，萬事坦順。

石板橋下的大埔港仔，在清領時代從中國來的「浣邊仔」船可運貨到橋邊。因此，永安橋不但從水路進入內地平原的要徑，也是當民眾與利澤簡聚落的交往樞紐，成為民眾日常生活的重心。

