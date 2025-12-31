宜縣家貓登記制度緩衝期 倒數

為落實動物保護並落實飼主責任，依據農業部公告修正之《指定犬貓為應辦理登記之寵物》，已自一一四年一月一日起，家貓正式納入應辦理登記之寵物範圍。縣府呼籲所有毛爸毛媽們，儘速帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片，給家中的「喵星人」一個正式的身分，建構更安全的毛孩生活環境。

縣府再次溫馨提醒，愛牠就要給牠名份。請飼主儘早完成登記，共同守護毛小孩的未來。如何辦理？有簡單兩步驟：準備好飼主本人的身分證，再帶著愛貓至縣內合法的寵物登記站植入晶片辦理登記。相關登記站資訊可至動植物防疫所官網或寵物登記管理資訊網查詢。

動植物防疫所指出，考量民眾需時間適應新制，農業部已提供一年緩衝期。若自一一五年一月一日起，經發現家貓未依規定辦理寵物登記及植入晶片，將違反《動物保護法》規定，縣府將依法裁處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並要求限期改善；若逾期未改善，將採按次處罰。

縣府強調，貓隻天性好奇且擅於躲藏，過去若不慎走失，因缺乏身分證明，尋回難度極高。