宜縣年終「袋子自備．肥料免費」回收物兌換活動開跑

宜蘭縣環保局積極推動廚餘回收再利用，經由有機廢棄物處理廠高速發酵設備及嚴格品質控管製程，將家戶及養豬廚餘轉化為營養豐富的「宜定肥有機質肥料」取得指引。（宜蘭縣環保局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣環保局因應縣內廚餘回收量提升及「宜定肥有機質肥料」產能充足，將於十六日在環保局（大門口進來右轉直行至第一個空橋下）、二十四日在宜蘭運動公園（南側入口）辦理二場次「袋子自備，肥料免費」資源回收兌換活動，鼓勵民眾以實際行動支持資源回收。

此次年終活動限宜蘭縣民參加，採「達任一兌換標準換二袋、自備袋子自己裝」模式，只要攜帶符合規範的回收物前來，就可依兌換表領取宜定肥有機質肥料，每人最多六袋（自行盛裝每袋上限三十公斤），活動現場準備六千公斤，送完為止。縣內各機關、學校、政府立案之民間團體及社區，也可以依據「宜蘭縣政府環境保護局宜定肥有機質肥料領用及販售作業要點」填寫申請書，經環保局審核後，每年度可自行前往免費領用一千公斤的宜定肥回單位使用。

環保局表示，宜蘭縣近年積極推動廚餘回收再利用，經由有機廢棄物處理廠高速發酵設備及嚴格品質控管製程，將家戶及養豬廚餘轉化為營養豐富的「宜定肥有機質肥料」。宜定肥因氮肥較高，較適用於植物生長初期，或施用於食用（如葉菜類植物）或觀賞（如草皮，觀葉植物）為主的作物。另有機肥特性，除供應作物養分以外，有機質肥料中的微生物亦可改良土壤性質，改善土壤排水性、保水性、通氣性與保肥性，提供對植物有益的環境。