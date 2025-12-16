宜縣府再創巔峰！ 九連霸「金路獎」全國第一

（圖／宜蘭縣府交通處）





宜蘭縣政府自106年起已連續九年於交通部公路養護考核中榮獲全國第一，並在今年金路獎中獲得「縣市政府路況養護」績優獎項，延續多年穩健表現，再度獲得中央肯定。今年評核結果顯示，縣府在養護制度、道路管理流程與現地維護品質等多項指標上均展現扎實成效，九連霸的成果，是團隊長期投入、踏實執行與持續精進的累積。

道路品質攸關縣民日常通行安全，縣府團隊始終以「安全、效率、永續」作為推動道路維護的核心方向，持續調整巡查模式、優化作業流程，使各項維護工作更加完善。本次再次獲得中央肯定，不僅顯示縣府長年努力逐步展現成果，也鼓勵團隊持續朝更高品質邁進。未來縣府仍將投入必要資源，精進道路設施與相關服務，為縣民提供更安全、順暢與舒適的交通環境。

特別在系統化管理的推動上，縣府建置土木公務資訊維護管理系統，整合十四項子系統並通過ISO認證，將巡查紀錄、坑洞熱區、缺失改善及災害點等資訊一體化管理，使養護流程更具系統性、可追蹤性與精準度。系統能即時呈現缺失位置及改善進度，有效提升道路狀況掌握能力。今年現地考評結果顯示，多處路段在路況、標線、排水及路容植栽維護等面向均表現穩定，整體養護品質細緻確實，顯示縣府多項管理措施已逐步落實並展現實質效益。

宜蘭縣政府表示，九連霸的成績既是肯定，更代表責任。縣府將持續檢討並精進各項養護作業，深化資訊化管理與巡查制度，並持續推動道路改善計畫，同步加強行車與行人安全環境。未來將以穩健腳步持續提升道路品質，打造更安全、友善與宜居的交通環境，攜手「拚出宜蘭好交通」，成為縣民安心生活的堅實基礎。

