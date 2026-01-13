宜縣府加速推動蘇澳污水下水道系統建置

宜蘭縣政府縣務會議由縣府水利資源處長李岳儒（左二）提出「蘇澳地區污水下水道系統建置情形」專題報告，預計第一期工程將於一一八年啟動。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣政府縣務會議由縣府水利資源處長李岳儒（左二）提出「蘇澳地區污水下水道系統建置情形」專題報告，預計第一期工程將於一一八年啟動。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府縣務會議於今（ 十三）日由縣府水利資源處長李岳儒提出「蘇澳地區污水下水道系統建置情形」專題告，截至一一四年十一月份台灣本島用戶接管普及率為百分之四十二點七四，宜蘭縣用戶接管普及率為百分之三十四點二五，排名第六，宜蘭縣共有七個污水下水道系統，目前已開辦三個系統，正加速推動蘇澳系統建設。

水資處表示，蘇澳地區的汙水下水道系統在一一0年度獲得中央核定開辦，目前水資中心的用地變更和出流管制計畫已經獲核定，並進入細部設計階段，預計將於一月底提交中央審查，希望在六月底前獲得核定並開始工程招標。主幹管共分三個標案，目前第一標施工進度約百分之五十，第三標將於本週五招標，第二標則在進行細部設計作業。第一期工程將接管超過三八00戶使用者，預期提升普及率約百分之二點五。全期的汙水量約一萬CMD，可解決約一萬人的汙水處理需求。預計第一期工程將於一一八年啟動，隨後繼續推動第二期和第三期的用戶接管工程。

結語中指出，主幹管及水資中心工程預計一一八年底以前全數完工。第一期用戶接管將於一一八年啟動，預計完成三八一三戶接管，提升全縣普及率百分之二點二一。

至於管理中心設計願景：延續聚落精神，與周邊環境結合。海水的「流動」，岸邊的「礁岩」強調流動曲線及錯縱交疊交互作用。廠區採半開放式設計，觀海平台、休憩草皮、景觀生態滯洪池，提供民眾當地社區使用。