宜縣府召開廉政會報及安全維護會報 持續提升施政效能

（圖／宜蘭縣府政風處）





宜蘭縣政府為貫徹廉能政治、提升施政效能，於4日召開本年度廉政會報及安全維護會報，由代理縣長林茂盛主持，邀集縣府各局、處首長及佛光大學公共行政與國際事務學系教授兼系主任陳衍宏、台灣國際透明組織副執行長蘇毓昌及前交通部政風處處長游國鑌等具豐富實務經驗之外聘委員與會，共同檢視縣府廉政業務執行情形，凝聚縣府廉能意識。

本次會報由縣府政風處提出重要工作報告，除了就期間推動廉政工作成果進行說明，並輔以當期政風狀況案例研析與檢討，以精進防弊作為。為因應《公益揭弊者保護法》施行，政風處特別進行《公益揭弊者保護法》專題報告，確保縣府同仁能了解最新法制規範。另亦就縣府廉政稽查小組的執行結果，以及114年宜蘭縣政府專案清查缺失彙整及改善情形提出報告，展現縣府對於自我檢視與精進廉能施政的重視。會中並提出4項討論提案，包括提升政府採購效率、強化停工解約管理與落實公務人員執行職務安全及衛生防護辦法權責分工等議題。同時，會中複審通過本年度廉能事蹟人員共6人，藉由彰顯優良事蹟，樹立廉潔典範。

廣告 廣告

林代理縣長於會中肯定全體縣府團隊的辛勞與努力，強調在同仁的戮力同心下，縣府不僅務實推動了各項重大交通、環境永續及民生福祉建設，更於災害應變中展現了迅速、專業的行政效能。林代理縣長並勉勵所有局處主管，應以身作則，廉潔自持，帶領所屬同仁持續秉持專業、勇於任事，並嚴守依法行政原則；將廉潔意識內化為行動力，全力維護民眾福祉與權益，打造一個讓縣民「有感」且值得信賴的廉能政府。

更多新聞推薦

● 高雄2026水果月曆及手繪年曆 12/9上午10點限量開放索取