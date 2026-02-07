宜縣府員工歲末晚會 席開127桌

臘鼓頻催，新歲將至，宜蘭縣政府為慰勞縣府同仁整年來工作的辛勞，於二月六日下午五時三十分在縣府縣民大廳舉辦「員工歲末晚會」，席開一二七桌，氣氛熱鬧溫馨。

晚會餐點使用宜蘭在地食材烹製，讓同仁品嘗蘭陽特色美食，細細品味在地風味佳餚；活動節目內容精彩豐富，安排多組表演團體接力演出炒熱氣氛，摸彩活動更是高潮不斷，為晚會增添歡樂與驚喜。此外，為推展社會關懷與公益，獎品更準備宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會愛心禮券，期盼獲獎的喜悅可以延展至更多需要關懷的族群中，為新的一年揭開美好的序幕。

代理縣長林茂盛親臨晚會活動現場嘉勉同仁，並逐桌向員工致意問候，感謝同仁長期辛勞付出與專業貢獻，方能獲得豐碩成果、共創佳績，為縣政奠定堅實的基礎；更強調縣府團隊賡續盡心竭力、務實為民的態度，以堅定的步伐推動各項政策，讓宜蘭蓬勃發展、讓縣民幸福常安，拚出宜蘭好生活，回應縣民深切的企盼與囑託。