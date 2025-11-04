宜縣府四專案表現亮眼 獻獎

《天下雜誌》主辦的「城市治理卓越獎」，宜蘭縣政府社會處及建設處榮獲兩項優選佳績，建設處長邱程瑋在縣務會議向代理縣長林茂盛獻獎。（記者董秀雲攝）

▲《天下雜誌》主辦的「城市治理卓越獎」，宜蘭縣政府社會處及建設處榮獲兩項優選佳績，建設處長邱程瑋在縣務會議向代理縣長林茂盛獻獎。（記者董秀雲攝）

《天下雜誌》主辦的「二○二五城市治理卓越獎」已於十月廿九日舉行頒獎典禮。昨（四）日由縣府社會處副處長周欣怡及建設處長邱程瑋在縣務會議向代理縣長林茂盛獻獎。今年宜蘭縣在全國各縣市近二○○件創新專案中脫穎而出，榮獲兩項優選及兩項「城市50」殊榮，在全國各縣市中表現出色。

社會處去年專案獲得社會進步組首獎後，今年再以「幸福親子包是個『敲門磚』」專案獲得社會進步組優選佳績，改變過往被動通報而主動出擊，由專業社工與民間團體到宅訪視親送新生兒物資包，篩選高風險家庭提供九十小時免費多元到宅服務，協助家庭穩定育兒、減輕生活負擔，全面補強社會安全網，同時創造到宅照顧與就業雙贏。

建設處「一棟老屋一個夢：重寫聚落未來」專案獲得經濟成長組優選，則是面對宜蘭縣高齡化、人口外流與老屋閒置等挑戰，藉由「蘭陽老屋新生命」計畫，使老屋轉化為創生平台，帶動地方文化再生與經濟活力，促進地方自主與長期營運，讓老屋不僅重現風華，也成為凝聚社區、承載未來的基地。

代理縣長林茂盛表示，最近幾年在天下雜誌主辦的城市治理卓越獎，宜蘭縣都沒有缺席，今年在縣府建設處及社會處兩個專案獲得優選得來不易，二○○件創新專案繼社會處去年專案獲社會進步獎，今年再以「幸福親子包是個『敲門磚』」專案獲得社會進步組優選佳績，以第一時間持續對到宅訪視引入資源照護，這部分是非常重要的，也獲得天下雜誌的肯定。建設處以開放各鄉鎮市提報案例，以老屋深化賦予新生命，讓宜蘭囝從外縣市返鄉回到宜蘭體會農村環境改變，帶動文化再生與經濟活力。

縣府表示，此次四專案亮麗表現，是跨局處團隊共同努力的成果，也是全體縣民長期參與與支持，縣府將持續以永續治理為核心，推動社會福利、經濟發展與環境保護三大領域的平衡發展，透過政策創新與有效落實，持續強化基礎建設與環保措施，為縣民營造更高品質的生活環境，攜手打造更加永續宜居的幸福家園。

此外，天下雜誌在此次徵件近二○○組創新專案中，由評審團選出近五十組城市亮點專案，除上述兩專案入選外，另有衛生局及勞工局兩項專案分別獲得社會進步處及經濟成長組「城市50」的肯定。

衛生局「宜起蘭住你︱搶救記憶時光」專案，建構失智症早期介入與長照支援系統，結合醫療、社福與社區力量，讓「被理解與被溫柔以待」成為宜蘭的照護日常；勞工處「青年圓夢舞臺︱宜！蘭人市集」，串聯青創輔導、產業交流與行銷資源，協助青年從理想到實踐，開創屬於蘭陽青年的創新舞臺，兩者皆體現宜蘭縣政府以人為本、兼顧溫度與發展的城市治理精神。