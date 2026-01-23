宜縣府小內閣異動 原民處長、教育處長都具博士學位

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣政府今（23）日發布人事命令，即將於2月1日成立的原住民族行政處，處長一職由民政處副處長辜雯華陞任；教育處處長職務，則由代理該職近一年的副處長陳金奇自1月26日真除，兩位一級主管都具有博士學位。

縣府表示，兩位新任的處長都是從基層做起的資深文官，歷練完整，經驗豐富。即將掌管原住民族行政處的辜雯華處長，現年53歲，最高學歷為國立嘉義大學企業管理學系博士，她長期深耕原住民族事務，歷任行政院原住民委員會科員、宜蘭縣政府民政局課長、南投縣政府原住民行政局局長、宜蘭縣政府秘書、宜蘭縣政府文化局副局長、宜蘭縣政府民政處副處長等職。接任教育處處長的陳金奇現年53歲，長期投身於教育行政領域，最高學歷為國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系博士，曾擔任宜蘭縣政府教育處科員、宜蘭市文化發展所所長、宜蘭縣政府教育處體育保健科科長、學務管理科科長、教育資源管理科科長及副處長等職。

配合原民、教育兩處處長陞任，縣府也調整幾位副局處長的異動，包括：縣府薦任秘書謝麗蓉陞任教育處副處長、文化局副局長郭香蘭調任縣府簡任秘書，消防局秘書陳曉慈陞任文化局副局長，自115年1月26日生效；工商旅遊處遊憩規劃科科長鐘明達陞任原住民族行政處副處長，民政處戶政科科長吳玟怡陞任民政處副處長，自115年2月1日生效。

縣府指出，本次人事異動基於縣政推動的整體考量，相關人員都是縣府多年培養的優秀人才，希望借重他（她）們的專業知能及實務經驗，更加強化縣府的行政效率及服務量能，增進縣民福祉與施政效能。

新任主管簡介：

原住民族行政處處長辜雯華

一、年齡：53歲。

二、最高學歷：國立嘉義大學企業管理學系博士。

三、經歷：行政院原住民委員會科員、宜蘭縣政府民政局課長、南投縣政府原住民行政局局長、宜蘭縣政府秘書、宜蘭縣政府文化局副局長、宜蘭縣政府民政處副處長。

教育處處長陳金奇

一、年齡：53歲。

二、最高學歷：國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系博士。

三、經歷：宜蘭縣政府教育處科員、宜蘭縣宜蘭市文化發展所所長、 宜蘭縣政府教育處體育保健科科長、學務管理科科長、教育資源管理科科長、副處長。

原住民族行政處副處長鐘明達

一、年齡：51歲。

二、最高學歷：國立交通大學土木工程學系碩士。

三、經歷：宜蘭縣政府工務處技士、技正、工商旅遊處遊憩規劃科科長。

民政處副處長吳玟怡

一、年齡：55歲。

二、最高學歷：國立東華大學公共行政研究所碩士。

三、經歷：臺北縣土城市戶政事務所股長、宜蘭縣宜蘭市戶政事務所股長、宜蘭縣五結鄉戶政事務所秘書、宜蘭縣南澳鄉戶政事務所主任、大同鄉戶政事務所主任、羅東鎮戶政事務所主任、宜蘭縣政府民政處兵役勤務科科長、戶政科科長。

教育處副處長謝麗蓉

一、年齡：60歲。

二、最高學歷：國立東華大學教育與潛能開發學系博士。

三、經歷：臺北市政府教育局股長、臺北市政府體育局股長、專員、宜蘭縣政府教育處督學、特殊及幼兒教育科科長、副處長、宜蘭縣政府秘書。

文化局副局長陳曉慈

一、年齡：57歲。

二、最高學歷：私立中國醫藥學院公共衛生學系學士。

三、經歷：宜蘭縣政府文化局文化發展科科長、行政科科長、表演藝術科科長、秘書、宜蘭縣政府秘書、宜蘭縣政府秘書處副處長、宜蘭縣政府消防局秘書。