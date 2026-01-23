宜縣府小內閣異動 首位原民處長辜雯華、教育處長陳金奇真除

宜蘭縣政府小內閣農曆春節前異動，將於二月一日成立的原住民族行政處由辜雯華任首位原民處長。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府二十三日發布人事命令，將於二月一日成立的原住民族行政處，處長一職由民政處副處長辜雯華陞任；教育處處長職務，則由代理該職近一年的副處長陳金奇自一月二十六日真除。

縣府表示，兩位新任的處長都是從基層做起的資深文官，歷練完整，經驗豐富。即將掌管原住民族行政處長的辜雯華，現年五十三歲，最高學歷為國立嘉義大學企業管理學系博士，她長期深耕原住民族事務。

教育處長由代理該職近一年的副處長陳金奇自一月二十六日真除。（宜蘭縣政府提供）

接任教育處處長的陳金奇現年五十三歲，長期投身於教育行政領域，最高學歷為國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系博士，曾擔任宜蘭縣政府教育處科員、教育資源管理科科長及副處長等職。

配合原民、教育兩處處長陞任，縣府也調整幾位副局處長的異動，包括：縣府薦任秘書謝麗蓉陞任教育處副處長、文化局副局長郭香蘭調任縣府簡任秘書，消防局秘書陳曉慈陞任文化局副局長，自一月二十六日生效；工商旅遊處遊憩規劃科科長鐘明達陞任原住民族行政處副處長，民政處戶政科科長吳玟怡陞任民政處副處長，自二月一日生效。